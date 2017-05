¿Qué se puede publicar en Facebook y qué está prohibido?

Documentos internos de Facebook revelaron cómo la red social modera temas sensibles como el discurso de odio, el terrorismo, la pornografía y la autoflagelación en su plataforma,

Nuevos desafíos como la "pornovenganza" han abrumado a los moderadores de Facebook que con frecuencia tienen sólo 10 segundos para tomar una decisión. Muchos de los moderadores de contenido de la compañía tienen preocupaciones sobre la inconsistencia y naturaleza peculiar de algunas de las políticas. Aquellas sobre el contenido sexual, por ejemplo, serían las más complejas y confusas.

Según la política de la empresa, hay tres señales de una posible pornovenganza: una imagen subida en privado, que muestra a una persona desnuda o en actividad sexual y sin su consentimiento. Este último punto se confirma mediante un contexto de venganza o por otras fuentes.

Las directivas impartida por la directiva de Facebook, explican por qué permiten mostrar a una persona causándose daño físico. Según explican las autoridades, "no queremos censurar o castigar a personas que sufren o que están intentando suicidarse". El contenido sería removido "una vez que ya no hay oportunidad de ayudar a la persona", aunque el documento filtrado añade que el post podría mantenerse si tiene algún interés noticioso en particular.

Los moderadores tambien han recibido la indicación de reportar a sus superiores cualquier contenido relacionado a la exitosa serie "13 reasons why", que trata sobre el suicidio de una adolescente, por temores a una posible conducta de imitación.

El comunicado también mencionan que, por ejemplo, un estado que diga "alguien debería matar a Donald Trump" debe ser eliminado, ya que como un jefe de Estado pertenece a una categoría protegida. Sin embargo, si alguien comenta "púdrete y muérete", no debe ser tomado como una amenaza creíble.