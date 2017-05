En la madrugada se levantó la carpa de los empleados de El Alto

Los empleados municipales pertenecientes al gremio de SOEM, y que se encontraban manifestándose frente a casa de Gobierno decidieron deponer su postura, y en la madrugada catamarqueña llegaron a un principio de acuerdo con la Municipalidad de El Alto con el Sub secretario de Asuntos Municipales Gustavo Aguirre sirviendo de nexo entre las partes en conflicto.

Según se pudo saber la decisión de la Gobernadora era la de no participar del conflicto pero instruyó a Aguirre para que haga venir al Intendente Ojeda a como de lugar, cosa que ocurrió a horas de la madrugada. El arreglo por el cual los empleados municipales levantan la carpa y entrarán en una suerte de compás de espera, tiene como eje que de los 22 días de paro se descuenten en cuotas que no superen los 300 pesos por mes.

Todavía falta saberse la resolución del amparo interpuesto por los agremiados loque podría modificar la propuesta de arreglo mencionada.