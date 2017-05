El empleado municipal de Andalgalá es el peor pago de la provincia

A días de cobrar el aumento otorgado por el Ejecutivo Municipal liderado por el intendente Alejandro Paez, un 25% que significan unos 1200 pesos para la categoría más baja y unos 1900 pesos para las más altas, Jose Luis Rodriguez Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Andalgalá hizo declaraciones a Radio XXI de esa ciudad.



Allí manifestó que considera que “nosotros le pedimos al intendente que vea de mejorarlo porque seguimos siendo los peores pagos de toda la provincia, ya que los otros departamentos tienen un incremento mayor. Por supuesto que cada uno ofrece lo que puede y eso es lo que dice nuestro Intendente, pero nosotros creemos que la mejora podría haber sido un poco mas sustancial".



Rodriguez adelantó, “Hemos mantenido reuniones con el Sindicato de Empleados Municipales de Catamarca para saber si vamos a contar con su apoyo ante posibles reclamos, pero por ahora estamos esperando que se haga efectivo el pago y de ahí certificar bien de cuanto es y como se implementa. Según versiones será una parte en la canasta y otra en el sueldo, pero debemos ser honestos, si los empleados están disconformes deben llegar por el gremio y hacer el planteo, hasta aquí en las reuniones que hicimos nadie vino a quejarse. En los gremios la cabeza principal puede ser lo que quieran pero el afiliado debe participar, involucrarse, aquí en Andalgalá firmó una nota, una solicitud para el Consejo Deliberante y en el gremio que es donde deben ir primero no dan la cara”.



A la par de esta situación se mostró preocupado por la falta de compromiso del afiliado que no participa e inclusive de los miembros de la Comisión directiva del gremio, lo que “a pesar de ser 26, sólo participan 6 regularmente de las reuniones”, para finalizar diciendo que “muchos afiliados y miembros de la comisión tienen tiempo para ir a carreras de caballos pero para ir al gremio no, y así no vamos a conseguir nada” concluyó.-