Herrera arremetió contra los gremialista

Ayer se cumplió el segundo día del paro por tiempo indeterminado de los trabajadores del municipio de Recreo nucleados en ATE y Soem que reclaman por un incremento salarial. Atento a esta situación desde la Dirección de Inspección Laboral se dictó la conciliación obligatoria.

Previo a ello el intendente Roberto Herrera se refirió al reclamo y culpó a los dirigentes gremiales por politizar la negociación paritaria.

“Están obstaculizando que la gente trabaje, rompen los camiones, filtros de combustible, cortaron cables de la planta de asfalto, quemaron gomas ingreso en el Parque Automotor. ¿Esto se llama ser gremialistas?” cuestionó el intendente.

Tras minimizar la adhesión a la protesta indicando que “son 50 o 60 empleados los que reclaman, y tenemos 1000 empleados en el municipio; o sea no son el 5 % los que se manifiestan, o sea que en el resto de los empleados hay una conformidad”, el jefe comunal se refirió al representante de ATE, José Herrera, indicando que “Era un funcionario de la gestión anterior; él se llevó todas las herramientas de Servicios Públicos del Municipio y hoy quiere ser el representante de los trabajadores municipales. Esta es una cuestión política”.

Respecto de la negociación, el intendente aseguró “Cuando había que firmar por los 2 mil, los gremialista solicitan 2500. Nos molesta esta actitud, son unos charlatanes, no tienen códigos, responsabilidad ni seriedad”.

En cuanto a la expectativa de cara a la conciliación obligatoria Herrera aclaró “Tenemos la buena voluntad pero la situación económica no lo permite”.

El municipio ofrece $ 2.000 de incremento pero los gremios solicitan $ 2.500.