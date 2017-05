El Frente Cívico y Social cree que este año no se puede tratar la reforma constitucional

El lunes próximo pasado en la sede del Colegio de Abogados de la provincia se realizó una reunión convocada por la Secretaría de Desarrollo y Participación Ciudadana, que conduce Hernán Colombo, para intentar avanzar en la conformación de consensos que permitan lograr la reforma de la constitución provincial.

En el encuentro estuvieron presentes el ministro de Gobierno y Justicia, Gustavo Saadi, los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados, el presidente del Tribunal de Cuentas, Mardonio Díaz Martinez, miembros de la Comisión Consultiva para la Reforma, representantes de la industria y profesionales de distintas ramas.

Representando al bloque del FCyS-Cambiemos estuvo la diputada Marita Colombo quien destacó como positiva la convocatoria aunque aclaró que desde la oposición consideran que tratar el proyecto reformista durante el presente período legislativo no será posible debido a un prohibición que establece la propia constitución en su artículo 284.

Colombo recordó que “Mas allá de que este se trate de un año electoral o no, debemos tener presente que el año pasado estuvo en tratamiento este proyecto en la legislatura y lamentablemente fracasó, fue rechazado. De modo que de acuerdo al artículo 284 de la Constitución Provincial que dice que la legislatura no podrá insistir dictando una nueva ley de reforma, mientras no haya transcurrido al menos un período legislativo, esto no será posible porque no se debe contar el que corresponde al proyecto. Por lo que al fracasar el año pasado tiene que transcurrir este período legislativo en el que nos encontramos y recién el próximo año lo podríamos volver a tratar. Esa es la interpretación que nosotros tenemos de lo que establece la constitución de la provincia”.

En cuanto a la visión del oficialismo respecto a la interpretación de dicho artículo aclaró que, por intermedio de la jefa del Bloque del FPV-PJ, Cecilia Guerrero, se explicó en la reunión que desde el gobierno interpretan que el artículo 284 no es óbice para retomar el tratamiento de la reforma en el presente año. “De momento tenemos el impedimento de la interpretación de las diferentes fuerzas políticas del artículo 284 pero seguramente se podrá saldar” indicó Colombo.

Respecto de los puntos en los que se avanzó la legisladora radical comentó que no hubo una profundización sobre el proyecto puntual pero que se acordó que en los próximos días una reunión entre los diputados del bloque FCyS-Cambiemos con el Secretario de Desarrollo y Participación Ciudadana donde habrá mayores certezas.

Durante el encuentro el presidente del Tribunal de Cuentas, Mardonio Díaz Martínez, consideró que antes de avanzar en la reforma constitucional sería importante progresar en otra de las iniciativas lanzadas por la gobernadora Lucía Corpacci como la creación del Consejo Económico, Social y Político. Respecto de esto Colombo mostró su coincidencia en priorizar la conformación de dicho consejo aunque “sin perjuicio de reconocer que la reforma constitucional es necesaria”.

Culpas compartidas

Respecto de las razones por la cual no se logró la reforma constitucional durante el año pasado la diputada Colombo reconoció que tanto el oficialismo como la oposición compartieron culpa. “Hicimos un enorme esfuerzo y pusimos lo mejor de todos, lamentablemente no se pudo avanzar por una falta de diálogo entre el oficialismo con la oposición. Entonces creo que entre todos podemos hacernos cargo y reconducir todo para que haya un resultado óptimo” apuntó.