Escándalo en Roland Garros: un tenista acoso a una periodista

El caso más extremo de la insolencia de Maxime Hamou llegó después de su derrota ante Pablo Cuevas en Roland Garros. El tenista que ocupa el puesto 282 del ranking de la ATP acosó a una periodista francesa cuando ella intentaba hacerle una entrevista.

Tras la derrota por 6-3, 6-2, 6-4 frente al uruguayo, el jugador expuso su perfil soberbio al abrazar a la cronista e intentar besarla. Sin dudas, la reacción de la notera obligó a la Federación Francesa de Tenis a retirarle la credencial profesional al jugador por tener "un comportamiento inadecuado".

Fue llamativo cómo el resto de los colegas acompañaban las acciones del tenista desde el estudio de televisión con risas y aplausos, mientras la reportera se mostraba molesta por el constante acoso del deportista.



Según las palabras de la periodista, Hamou "fue francamente grosero". "Si no hubiese estado en directo, le habría soltado un derechazo", agregó en diálogo con El Huffington Post.

No es la primera vez que el galo es protagonista de una polémica en el circuito, dado que durante la misma edición del torneo parisino había tenido problemas con otro reportero, cuando le hizo una pregunta "desubicada". En aquella ocasión, el francés le pidió al trabajador de prensa que se retirara de la conferencia.

"Cometió un error al hacer el payaso y tiene que darse cuenta de cuándo hay que parar de hacerlo. Ha demostrado torpeza y falta de madurez fuera de la pista. No hay que hacer este tipo de cosas, pero a su edad (21 años) y al no estar acostumbrado a la exposición mediática, está en su mundo", dijo el entrenador de Hamou sobre el hecho que lo involucró con su compatriota.