Cae la donación de órganos y Catamarca corre en favor del trasplante y donación

Catamarca no se desentiende del problema de la donación de órganos y realizó la maraton-caminata denominada " Catamarca es Donate" que fue inpulsada por el ministerio de Salud de la provincia, la misma estaba estipulada para esta mañana, la misma partiria de la plaza 25 de mayo. La misma tenía el objetivo de motivar a quienes no hayan tomado una decision y por otra parte reafirmar el compromiso de quienes ya son donación, de la misma pudó participar toda la comunidad, ya que no tenia limite de edad.

“Nos preocupa que se haya registrado una baja en la tasa de donaciones y en consecuencia de la actividad de trasplante”, advierte el doctor Carlos Díaz, presidente de la Sociedad Argentina de Trasplantes. A la hora de buscar una explicación de la problematica el atribuye que "no se ha generado suficiente conciencia en las autoridades, en los médicos y en la población".

Ademas realiza la observación que en los ultimos 10 años se puede ver un declive, a pesar que en 2015 hubo un pico, pero la mayoria de organos debieron ser descartados.

En Argentina hay 8.008 personas en lista de espera para recibir un órgano y otras 3.067 a la espera de un trasplante de córnea. Un solo donante puede salvar la vida de hasta 10 personas. Según datos del INCUCAI, EL doctor Carlos Díaz explica que estan trabajando en dos focos para incentibar la donación por un lado mejorar la detección del posible donante, para lo que se puso en marcha un sistema de alerta precoz, y por otro lado, trabajar sobre la negativa familiar como causal de pérdida de donantes. "Apuntamos a mejorar la comunicación con los familiares, articulando técnicas de comunicación de malas noticias, para generar confianza en el sistema, que sepan que es transparente, la asignación es equitativa y regida por principios bioéticos”, explicó.

Prosiguió diciendo “el trasplante es una modalidad de tratamiento que devuelve la vida a la gente. Todos debemos saber, y ser conscientes de que es algo a lo que todos deberíamos tener derecho. Tenemos una ley que garantiza la accesibilidad, un organismo que garantiza su transparencia y adjudicación, pero aún así, no hay políticas de acción conjunta sobre lo importante que es esto" y agregó “Todos los días se pierden donantes. Y muchas veces es por desconocimiento del sistema de salud. Por médicos, enfermeros, técnicos que no tienen incorporada la procuración de órganos o que no saben cómo encarar el tema con los familiares".

En Argentina desde 2005 esta vigente la ley de donate presunto, que estableceque todos los mayores de 18 años seran donantes de organos, al menos que dejen una constancia escrita con su volunad.

Cabe agregar que los niños contarón con espacio donde reflejaron sus conocimientos de la donación a través de dibujos. A si mismo se presento el segundo libro de Omar Moreno de la ONG Aspalitraca(Asociasión de Pacientes en Dialisis y Transplantes en Catamarca), en el cual relata su experiencia como transplantado.