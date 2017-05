Alto porcentaje de villas y asentamientos en Capital

Según el relevamiento de barrios populares realizado por el Estado nacional junto a cinco organizaciones sociales entre octubre de 2016 y mayo de este año, 33 de los 147 barrios de la Ciudad de Catamarca, son villas o asentamientos. Esto, significa que; reúnen al menos a 8 familias agrupadas o contiguas, que no cuentan con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario o red cloacal). La información, fue publicada en el boletín oficial, e involucró a todo el país.Uno de los objetivos de esta “radiografía” de las carencias habitacionales y de infraestructura, es que las familias cuenten con un certificado de vivienda para poder realizar trámites y acceder a los servicios básicos (luz, agua, cloacas y gas), y destaca que se requiere de políticas urgentes ya que 38 % de quienes viven en estas condiciones de pobreza son menores de 20 años, mientras que también hay un alto porcentaje de ancianos.

Dentro del contexto nacional, Catamarca se ubica segunda en el ranking de aquellas provincias con menos de 500 mil habitantes, con mayor cantidad de barrios populares. Según los números, está por encima de provincias como La Rioja (que tiene sólo 14 barrios en estas condiciones), San Luis (23) o Santa Cruz, que sólo tiene 5 villas o asentamientos.

Dentro de los 33 barrios que cumplen con estas características, se encuentran; Villa Eumelia, Eva Perón, Santa Lucía Sur, Mi Jardín, Montecristo, Magisterio o Papa Francisco. Comparados con los 147 de la Ciudad Capital, representan un 22 por ciento del total.

Según el decreto oficializado hace una semana, el Estado Nacional cuenta con 90 días para comenzar a implementar las ayudas necesarias para sanear las deudas con estos sectores vulnerables. No obstante, hasta el momento se anunciaron medidas para otras provincias y no para Catamarca.