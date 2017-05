Obispo Urbanc: “Como sociedad tenemos que cuestionarnos porque hay tanta droga en Catamarca”

Pasado el mediodía de hoy el Obispo de Catamarca Monseñor Luis Urbanc saludó a los trabajadores de los Altos que se encuentran manifestándose frente a Casa de Gobierno. Allí habló durante algunos minutos con la prensa dejando varias frases para reflexionar.



Consultado por la grave situación económica que estamos soportando, el Obispo dijo al programa "Me verás volver" de Radio Centro, que la crisis es importante no sólo en el país sino en el mundo producto de las políticas económicas liberales que se practican en el orbe, y que esto trae consigo flagelos más graves como el robo y la droga. Allí mencionó que en el caso específico de Catamarca, hay que preguntarse porque hay tanta droga. “Si hay droga es porque hay quien la venda. Ahí hay que buscar la raíz del problema. En los que comercian con las adicciones y la muerte de los demás”.

Instó a las personas que hacen esto a dejar este comercio destructivo y ponerse a trabajar en empleos que dignifiquen a la persona. “Hemos perdido la cultura del trabajo. Cuando no tenés nada que hacer te deprimís y empezás a hacer cualquier cosa”, dijo.

Comparó la situación con lo que podría pasar en el mundo animal. “Si unas cuantas hormigas trabajan y las demás se dedican a robarle los palitos a las activas, se viene abajo el hormiguero. Eso es lo que nos está pasando como sociedad”, finalizó.