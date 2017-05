Taxista chileno robó a dos turistas argentinas y atropelló a un colombiano

El conductor estaba siendo increpado por las mujeres en las afueras del centro comercial Costanera Center, en la comuna de Providencia. Ello alertó a Daniel Márquez de tan solo 18 años. El joven relató "Le golpeé el vidrio de la parte frontal del auto para que se detuviera. Las argentinas seguían reclamando. Y él echó a andar el auto",

Prosiguiendo agrego "Salté al capó, si no, me hubiera pasado por encima. Fue todo muy rápido y me salvó el instinto de supervivencia".

Posteriormente Carabineros detuvo al taxista, quien quedó acusado de atropello, hurto y no dar auxilio a las víctimas, aunque fue liberado bajo apercibimiento. Por su parte, las turistas lograron recuperar sus pertenencias.

Tras la dolorosa caída, Márquez indicó que debió ir a un centro de salud, donde le detectaron lesiones leves.