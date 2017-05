Apelaron la sentencia del Juez Cerda por la candidatura de Nancy Córdoba

Así lo informaron los apoderados legales del FPV doctores Augusto Barros y Juan Carlos Veliz. Esta mañana presentaron ante el Tribunal Electoral un recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria número 11/2017 del Juez Guillermo Cerda. Solicitan que se revoque la misma y se ordene y se resuelva la oficialización o no de la candidatura de Nancy Córdoba

Recordemos que el Juez Raúl Guillermo Cerda resolvió en primer lugar no hacer lugar a las impugnaciones presentadas por el FPV en contra del Intendente Interino y ex Presidente del Concejo Deliberante de Ancasti, Rodolfo Santillán y ya es candidato, mientras que a la vez decidió por Resolución dejar en suspenso la candidatura de Nancy Córdoba hasta que la Corte de Justicia de Catamarca se expida con relación al recurso de casación sobre la fecha de corte del padrón electoral, lo que pondría en peligro incluso la elección del próximo domingo.