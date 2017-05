Las cámaras de seguridad de la Capital,inservibles para la resolución de delitos

Las casi 100 cámaras que monitorean la ciudad Capital no significarían de gran ayuda para los investigadores al momento de esclarecer delitos. Los investigandores coincidieron en que en la mayoría de los hechos en los que utilizaron este tipo de elementos, fueron registros fílmicos de particulares que aportaron imágenes o videos esclarecedores: entre ellos el denominado crimen "en el casino", en donde murió asesinado Mario Andrés. Donde todo quedó filmado en una cámara de seguridad del hotel.

El comisario Orlando Quevedo señaló que actualmente funciona un total de 24 cámaras y de las cuales muchas han sido objeto de vandalismo y no han podido ser reemplazadas.

Entre los problemas que más destacan desde la policia, remarcan la calidad y definición de la imagen en la generalidad de los casos no permiten que se hagan aproximaciones importantes y no se pueden identificar rostros, chapas patentes, etc.

Además lo mas grave seria que exite un número importante de cámaras que no funcionan aunque siguen ubicadas.