Vecinos y comerciantes de la avenida Illia cansados de los robos

Vecinos de avenida Illia agotados de los robos. Piden más patrullajes policiales durante los fines de semana, cuando se producen los hechos de robo. El enojo surge luego del robo de 60 mil pesos en indumentaria de un local de deportes de la zona el viernes pasado.

Sin embargo los vecinos, recordarón un robo más cuantioso. "a una mujer de los edificios detrás de Iguana le desvalijaron el departamento y le robaron 90 mil pesos.".

En este contexto, un comerciante de la zona aseguró que los damnificados "han acudido a mí a pedirme las cámaras" para intentar contar con alguna imagen de los ladrones.

La dueña del local de deportes desvalijado el viernes señalo "Si pasa esto es porque no tenemos la seguridad necesaria. Yo, por ejemplo, a la vidriera le hice poner una lámina blindex, pero no me sirvió de nada. En dos segundos se llevaron todo y nadie sabe nada".

Finalizando los vecinos solicitarón a la policía "que circule más de noche, porque si tenés una zona de comercio, sabés que van a ir allí. Y también los fines de semana, cuando algunos salen del boliche tomados y hacen macanas cuando no hay movimiento en la calle".