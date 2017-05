Walter D’Agostini fué el mejor de la Copa Sénior

Seis binomios catamarqueños estuvieron presentes en la tercera cita del calendario 2017 del Rally Nacional. La competencia se desarrolló en la provincia de Neuquén con el tradicional “Rally de Cutral Có y Plaza Huincul”.

En la oportunidad, el binomio integrado por Walter D’agostini y Pepe Turra se quedaron con la punta de la Copa Sénior sobre el Volkswagen Gol Trend que prepara el Baratec, segundo se ubicó Carlos Cataldo, tercero fué Antonio Prevedello y cuarto Roberto Canale.

En cuanto a la clase RC2N, Walter finalizó decimoprimero y séptimo en la Copa Maxi Rally. Antonio Prevedello, por su parte, concluyó quinto en la clase RC2N, mientras que su hija Meliza Prevedello terminó en el cuarto lugar.

No fue fácil

La fecha tuvo complicaciones para el resto de los catamarqueños, Augusto D’Agostini abandonó por problemas en la planta impulsora de su Volkswagen Gol de la Maxi Rally en la primera etapa. En tanto, Pachi Martínez (clase RC5) se quedó con la satisfacción del deber cumplido, pese a haber sufrido la rotura de una triceta “nos vamos contentos a pesar de todo, se hizo todo lo posible para poner el auto en la línea final, completamos lo que fue para nosotros nuestra primera experiencia en el Nacional de Rally y eso no tiene precio. La cosa no termina acá, llegamos al taller y comenzamos a trabajar para la carrera de Catamarca”, expresó Martínez.

Otro que tuvo inconvenientes fue Miguelito Lobo en este primer año dentro del Rally Nacional, la suerte lamentablemente no acompaña al más chico del clan Lobo. Tuvo que reengancharse en el cierre de la competencia, luego de haber sufrido en la primera etapa una rotura de rotula que terminó rompiendo el amortiguador.

“Salimos a buscar terminar la carrera, la suerte no nos está acompañando por ahora y todo se hace más difícil, esperemos cambiar la suerte para la carrera de Catamarca”, comentó Miguel.