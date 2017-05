Los Teros se quedaron con el clásico ante los Hurones

Por la tercera fecha del Torneo Anual de la Zona Campeonato, Copa “Jesús Pavón” de la Unión Andina de Rugby, lo Teros vencieron como local 30 a 27. El local con un penal de Gonzalo Cancino se adelantó en el marcador. Inmediatamente volvió a sumar con try de Gustavo Roco y conversión de Cancino. Cancino acertó un nuevo penal para estirar la ventaja por 13 a 0. Para los chacareros anotó un try y una penal José Carrasco. En la segunda parte, Teros volvió a jugar en fases para llegar a marcar más puntos y con varios penales de los visitantes en dentro de las 5 yardas, el árbitro marcó try penal para Teros. Los Hurones descontaron a través de su figura, José Carrasco, con un try y conversión. Pero los locales volvieron a apoyar la guinda en el ingol gracias a Santiago Silva. Sin embargo, los Hurones empataron el partido con dos try, el primero de Franco Fernández y el segundo de Oscar Rosales. Conversión por medio de Carrasco. Faltando 4 minutos, en un penal accesible frente a las “H”, Gonzalo Cancino le dio la victoria a Teros en un partidazo.