Fútbol de sábado por la noche

Aldosivi - Independiente

En la noche del viernes, Independiente no consiguió lograr el triunfo ante Aldosivi, quien resistió con mucho esfuerzo. Fue el primer partido de visitante que no gana el equipo de Avellaneda desde que es dirigido por Holan.



Huracán – Boca desde las 19:30

El puntero del campeonato viaja al Palacio Ducó con la idea de mantener los 4 puntos de diferencia que tiene sobre River, su más cercano perseguidor y dar un paso más para su coronación.



Racing – San Lorenzo

Cerrando un intenso día, a partir de las 21:15 la academia recibe al santo en el clásico de la fecha. Ambos que vienen de perder el fin de semana anterior, buscaran los tres puntos pero con objetivos distintos. Racing entrar a la clasificación de las copas y San Lorenzo no perderle pisada a Boca.



Otros encuentros

Colon – Gimnasia (14:00)

Banfield – Temperley (16:15)

Newell´s – Olimpo (17:15)

San Martin – Sarmiento (19:30)