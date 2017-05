Catamarca Rugby recibe a CRAR en M18, Intermedia y Primera División

Se viene la tercera fecha del Campeonato Anual de la Unión Andina con tres grandes encuentros del plantel juvenil M18, Intermedia y Primera división del gigante de norte. Este sábado Catamarca Rugby Club recibirá a CRAR de La Rioja por la tercera fecha del Torneo Anual organizado por la Unión Andina de Rugby. En la oportunidad el local intentara tomar revancha con el CRAR, después de la última derrota de visitante en la provincia vecina por el Campeonato Integración. En su última presentación “Los Mirasoles” ganaron el primer partido frente a su áspero rival Chelcos RC, en un partido abierto y con muchos puntos en el tanteador. La segunda fecha contra Hurones RC de Valle Viejo quedó postergada para el sábado 10 de junio. Por su parte CRAR llega a este encuentro con un buen envión anímico, ya que en su última presentación dio un batacazo venciendo de local a Hurones por 22-19. En un merecido triunfo por su dominio territorial durante la mayor parte del partido, más allá que no pudo plasmarlo en el marcador. Los partidos 13.00 Catamarca RC vs CRAR (M18). 14.30 Catamarca RC vs CRAR (Intermedia). 16.30 Catamarca RC vs CRAR (Primera Divisón).