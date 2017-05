Se juega el Torneo Provincial de Vóley Sub 15

Bajo la organización de la Federación Catamarqueña de Vóley, se llevará a cabo entre hoy y mañana el Torneo Provincial Sub 15 destinado tanto para la rama femenina como masculina. Los partidos se concretarán en el Polideportivo Capital, desde las 9.00. Es importante mencionar, que los equipos participantes deben presentar la lista de buena fe y el DNI de los jugadores. Aquellos jugadores que tengan carnet de afiliación de la Federación no tienen la obligación de presentar el DNI. Respecto a esta gran convocatoria, desde la Federación comentaron “Después de varios años logramos concretar la organización de un Torneo Provincial de divisiones inferiores con importantísima participación de equipos del interior. En esta oportunidad iniciamos con la categoría Sub 15.- Entre el 16 al 18 de Junio organizaremos para la categoría Sub 13 y entre el 30 de Junio y 2 de Julio del corriente para la categoría Sub 17.- Luego agregaron “Este Torneo de la categoría Sub 15 nos dará la oportunidad de realizar una preselección de jugadores con vista a conformar la futura selección de la categoría para participar a partir del próximo año en Campeonatos Nacionales.” Para terminar, el domingo se jugarán las instancias de semifinales y finales para consagrar al campeón del certamen deportivo, en dicha divisional. Programación - Hoy Auxiliar 1 – Polideportivo Capital Polideportivo Capital 9.00 Peñarol A – Tiro Federal. 10.00 Andalgalá Voley – Peñarol B. 11.00 Olmos y Aguilera – Club de Amigos. 12.00 Peñarol A – Ateneo Mariano Moreno. 13.00 Peñarol A – Mutual Banco A. 14.00 Ándalgala Voley – Ateneo Mariano Moreno. 15.00 Olmos y Aguilera – Mutual Banco B. 16.00 Peñarol A – Club de Amigos. 17.00 Tiro Federal – Mutual Banco A. 18.00 Peñarol B – Ateneo Mariano Moreno. 19.00 Club de Amigos – Mutual Banco B. 20.00 Club de Amigos – Ateneo Mariano Moreno. Auxiliar 2 – Polideportivo Capital 9.00 Mutual Banco A – C.E.F. 10.00 Ateneo Mariano Moreno – La Carrera. 11.00 Mutual Banco B – Olimpia. 12.00 Peñarol B – Club de Amigos. 13.00C.E.F – Tiro Federal. 14.00 Deportivo La Carrera – Peñarol B. 15.00 Olimpia – Club de Amigos. 16.00 Peñarol B – Ateneo Mariano Moreno. 17.00 Peñarol A – C.E.F. 18.00 Andalgala Voley – Deportivo La Carrera. 19.00 Olmos y Aguilera – Olimpia. 20.00 Peñarol A – Peñarol B.