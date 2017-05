Corpacci entregó viviendas en el Loteo Parque Sur

La Gobernadora Lucía Corpacci entregó esta mañana 21 viviendas sociales ubicadas en el Loteo Parque Sur de la ciudad Capital. Participaron de la misma el Secretario de la Vivienda, Fidel Sáenz, el intendente capitalino Raúl Jalil, el ministro de Gobierno Gustavo Saadi, el ministro de Obras Públicas Rubén Dusso y miembros del gabinete provincial.

Las viviendas sociales se construyeron con el financiamiento de la Provincia, y cada unidad cuenta con una cocina, comedor, dos habitaciones, y baño, contemplando una superficie superior a los 50 metros cuadrados. Las viviendas están construidas sobre lotes otorgados por la Municipalidad de la Capital.

El Loteo "Parque Sur” forma parte de un complejo que incluye aproximadamente 690 lotes, donde diferentes áreas de gobierno intervinieron para brindar y mejorar la calidad de vida para las numerosas familias que se radican en la zona, muchas de las cuales en cada uno de los terrenos comenzaron a levantar sus casas con el programa de Autoconstrucción de Viviendas, dependiente de la Secretaría de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

Corpacci habló con los nuevos vecinos y aseguró que "no paso tanto tiempo, aunque tal vez para los que están esperando deber haber sido mucho tiempo, pero en los tiempos que demandan las soluciones habitacionales, la verdad no ha sido tanto”, al recordar la entrega de los terrenos realizada hace 3 años.

"Cuando iniciamos el gobierno había gente que hacía 28 años estaba inscripta, aunque para ustedes les haya parecido una eternidad, yo los entiendo, la verdad que tres años desde que uno tiene el terreno hasta que tienen la casa, han ido mucho más rápido que otros”, enfatizó.

Al hacer referencia sobre los avances de las obras en el Loteo Parque sur, la primera mandataria destacó que "Este loteo tiene una gran trama urbana, son un barrio con tendido eléctrico propio, y muy pronto perforación para el suministro del agua y alumbrado público. En los próximos meses contaran con todos los servicios, y esto hace que el barrio valla tomando otra dinámica”.

"Cuidar los recursos con que contamos, nos permite hacer y continuar las obras como las estamos continuando. Espero que en este barrio podamos hacer un grupo de amigos entre todos los vecinos, que cuidemos cada casa, por que cuestan; y porque es necesario seguir construyendo viviendas para quienes aún no tienen su propia casa”, finalizó Corpacci.