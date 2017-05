Cano aseguró que no tiene "nada que ver" con un presunto pedido de coimas en Corea del Sur

El titular del Plan Belgrano, José Cano, aseguró que no tiene "nada que ver" con un supuesto pedido de coimas que habrían hecho en Corea del Sur presuntos emisarios del plan de obras para el Norte del país, una investigación por la que fue imputado en la Justicia.

Según informó el sitio Infobae, la fiscal federal Alejandra Mángano imputó a Cano en una causa en la que se investiga si hubo un intento de negociado en Corea del Sur por parte de argentinos vinculados al ex candidato a gobernador de Tucumán.

En la pesquisa, se analiza si Alberto Darnay (coordinador de Enlace con la Unidad Plan Belgrano en el PAMI) y Osvaldo Barreñada (secretario general de UTI, gremio de trabajadores del PAMI), a quienes Cano admitió conocer, y el empresario Octavio Accardi, fueron a Corea para firmar convenios con empresas de aquel país para que vendieran sus productos al PAMI. "Incluso habrían solicitado el famoso 10 por ciento de coimas para Cano", se consigna en la nota de Infobae en la que se cuenta que el viaje se habría realizado en octubre del año pasado.

"No tengo absolutamente nada que ver, estoy muy tranquilo. Espero que la Justicia investigue", afirmó Cano, en diálogo con radio La Red.

El dirigente radical tucumano dio su visión de los hechos. "No hay ningún viaje oficial del Plan Belgrano a la República de Corea. Se dice de personas vinculadas a la Unidad Plan Belgrano. A dos de ellas las conozco: a Osvaldo Barreñada, que es secretario reelecto de los empleados del PAMI, que nunca tuvo vinculación con funcionarios de mi área, trabaja en el PAMI desde hace años, y a Alberto Darnay, que es planta permanente del PAMI y coordina las acciones del PAMI en las provincias del Plan Belgrano. Son viajes privados, no hay ninguna autorización oficial para que vayan personas en representación del gobierno nacional", aseveró.

Cano subrayó que es ajeno a los hechos denunciados y también sembró dudas por el momento en que se hicieron públicos. "No tengo absolutamente nada que esconder, estoy a disposición de la Justicia como corresponde", aseguró el titular del Plan Belgrano, quien advirtió: "Me llama la atención, a partir de que hablamos con el Presidente la posibilidad de que uno encabece una lista en esta elección, la celeridad con la que llegó una denuncia anónima, que en 15 días se haga la denuncia y se eleve al juzgado del Dr. (Sergio) Torres".

El expediente se originó a partir de una investigación preliminar realizada por el fiscal Guillermo Marijuan sobre el viaje de tres personas supuestamente relacionadas con Cano, quienes habrían ido a Seúl para concretar un negocio en nombre del Estado.