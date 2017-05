EEUU asumió la responsabilidad por la filtración del ataque en Manchester

El secretario de Estado norteamericano, Tex Tillerson, dijo este viernes en Londres que su país asume la "total responsabilidad" por las filtraciones hechas a la prensa estadounidense en relación al atentado de Manchester que acabo con la vida de 22 personas el pasado lunes, y subrayó que lo "lamenta".

El jefe de la diplomacia estadounidense hizo esas declaraciones en una rueda de prensa luego de reunirse con su par británico, Boris Johnson, tras el conflicto suscitado por la revelación a los medios de datos e imágenes cruciales sobre el ataque del pasado lunes, cuya investigación sigue en curso.

La Policía británica optó por suspender esta semana el intercambio de información de Inteligencia con las agencias estadounidenses tras las filtraciones.

"Esta relación especial que existe entre ambos países sin duda resistirá a este particular y desafortunado evento", afirmó el político estadounidense en su primera visita oficial al Reino Unido, citado por la agencia de noticias EFE.

Tillerson fue recibido por el jefe de la diplomacia británica, con quien analizó diversos asuntos de interés común, como "Siria, Irak y Corea del Norte", informó un comunicado oficial del Foreign Office.

El viaje del estadounidense se produce tras la polémica suscitada en el marco de la filtración de información, por la que la primera ministra británica, Theresa May, trasladó ayer a Trump, su malestar.

El diario The New York Times publicó anteayer imágenes que mostraban partes de los explosivos empleados en el ataque, y anteriormente fuentes estadounidenses revelaron a la prensa de ese país detalles cruciales de la investigación, como la identidad del atacante.

En un intento por atenuar la tensión, en declaraciones a los medios locales, Johnson agradeció hoy a Tillerson esta visita "en un acto instintivo de solidaridad" entre ambos países.

El político "tory" aludió a la comparecencia -en un acto de campaña- del líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, en el que el político izquierdista establece vínculos entre la implicación británica en conflictos en el extranjero con los ataques cometidos en este país, vinculación que calificó de "absolutamente monstruosa" dado el contexto.

"Este es un momento en el que deberíamos unirnos para derrotar a esas personas (los terroristas), y podemos hacerlo y lo haremos, no sólo en Irak y Siria sino, por supuesto, en la batalla de los corazones y las mentes", señaló.

"Pero ahora no es el momento de hacer nada para restar responsabilidad fundamental a esos individuos, ese individuo en particular -el terrorista suicida Salman Abedi-, que cometió esa atrocidad y creo que es absolutamente monstruoso que alguien busque hacerlo", agregó.

Tillerson y Johnson también firmaron en un libro de condolencias por las víctimas del ataque en la residencia oficial en Londres del titular de Exteriors británico.