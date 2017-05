“ Nunca tuve la intención de matarlo solo lo quería asustar”

Minutos después de las 9:00 de la mañana, el tribunal integrado por los jueces Fernando Esteban, Carlos Roselló y Fabricio Gershani Quesada, se constituyeron en el recinto de la Cámara Penal de Primera Nominación y abrieron el debate donde se ventila el asesinato de Armando Vitale, hecho ocurrido en la localidad de Chumbicha, departamento Capayan.

Seguidamente, el imputado, hijo de la víctima, Luis Eduardo Vitale, quien es asistido por el abogado Orlando del Señor Barrientos, se sentó ante el estrado y una vez que escucho el hecho del que se lo acusa, pidió dar su versión sobre aquel fatídico 9 de Julio de 2016.

Luis Vitale, recordó que aquella noche, estaba en la casa de sus padres junto a su novia, cuando “llego el viejo haciéndose el loco”, en referencia a su padre.

“Mi viejo llego haciéndose el loco, pateando las cosas y me agredió. Me retire de la casa y antes, saque un cuchillo que es con el que trabajo. Mi papá me comenzó a pegar a insultarme y sacó un fierro con el que me pegó. Como me pegaba y me seguía pegando, me defendí sacándomelo de encima. Esa era mi intención, por eso saque el cuchillo. Mi intención era solo hacerle un corte en la pierna, el me estaba pegando en el piso, o quería asustar”, recordó el joven imputado.

Contexto de violencia

Sentado en el banquillo de los acusados, Vitale señaló que la relación con su padre fallecido, no era buena; “siempre me pegó desde que era chico. Nos pegaba a toda la familia. Era más frecuente cuando tomaba. Una vez, le pego a mi hermana y casi le hace perder la vista. A mi mamá también le pegaba y la amenazaba de que si lo dejaba la iba a matar”.

El joven imputado de la muerte de su padre, relató el contexto de violencia en el que se crió desde que era un niño. “Una vez cuando me estaba lavando la cara para ir a la escuela, me ahogo en un tacho de 20 litros. Me tomó de la nuca –recordó- y me introdujo la cabeza en el agua donde me tuvo por algunos minutos. Mi abuela y los vecinos sabían de la violencia”.

En otra parte de su relato, Vitale refirió de una pelea que tuvo con su padre, antes del fatal desenlace, indicando que “fue a golpes de puño”.

Así también, al volver a recordar aquella fatídica noche, respondió a preguntas de la defensa que no sé fue de la casa cuando su padre lo corrió –ya lo había corrido en otras oportunidades- “no quería dejar a mi vieja sola que estaba enferma, porque pensaba que podía pegarle a ella o mi hermano”, concluyó.

Luego de escuchar la declaración del imputado, el tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio para el próximo martes para escuchar a los testigos.

Brevemente, el 9 de Julio del año 2016 alrededor de las 23:00 horas y tras una discusión en la que fue agredido el imputado con un caño, este le asestó una puñalada a su padre, lesión que desencadeno en su muerte.

Por el hecho, el fiscal Ezequiel Walther le imputado a Luis Eduardo Vitale el delito de homicidio calificado.