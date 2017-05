Diputados sancionó tres proyectos de ley

En la cuarta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la provincia se aprobaron cuatro proyectos de ley y se declaró como ciudadano destacado al joven jugador de futsal, Gonzalo Carrizo.

El primer proyecto, que contaba con media sanción del Senado, iniciativa del diputado (MC) Jorge Lagoria, establece la creación de un Colegio Único de profesionales en Higiene y Seguridad en el Trabajo con su correspondiente asamblea, consejo directivo, tribunal de ética y disciplina y comisión revisora de cuentas. El Colegio Único tendrá a su cargo y controlará el ejercicio de la profesión y actividad; como así también el otorgamiento y control de las matrículas en el ámbito geográfico de la provincia de Catamarca.

Seguidamente, se trabajó sobre el proyecto de Ley del diputado Horacio Sierralta (FPV) que tiene por objeto crear el Protocolo Interinstitucional de actuación para la Intervención eficaz en casos de Abuso Sexual Infantil, en todo el territorio de la Provincia de Catamarca. Además estipula la creación de un registro de organizaciones no gubernamentales con personería jurídica que desarrollen programas o servicios de asistencia, promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y acrediten trabajar en relación al abuso sexual infantil.

La reglamentación dispondrá el modo en que, las organizaciones inscriptas podrán integrar la Comisión que se establece en la misma ley. Dicha Comisión, será creada con el fin de constituir un ámbito permanente de acción y coordinación interinstitucional para el cumplimiento de lo establecido en esta ley, y que estará integrado del siguiente modo: - Un representante del Ministerio de Educación. - Un representante del Ministerio de Salud. - Un representante del Ministerio de Gobierno. - Un representante del Ministerio de Desarrollo social de la Provincia. - Un representante del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia. - Un representante de la Policía de la Provincia de Catamarca. - Un representante de Policía Judicial. - Un representante de Juzgado de Menores. - Un representante de Juzgado de Familia. - Tres representantes de organizaciones no gubernamentales, las que serán incorporadas de acuerdo a lo establecido vía reglamentaria.

En este sentido, el proyecto obtuvo media sanción al igual que la iniciativa de la diputada Silvana Carrizo (FCyS) que plantea la adhesión de la Provincia de Catamarca a la Ley 26.879 que crea el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculado a Delitos contra la Integridad Sexual, con el objetivo “exclusivo y excluyente” de facilitar y coadyuvar al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal, vinculada a delitos contra la integridad sexual (simple abuso sexual, abuso gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal, trata de personas, espectáculos pornográficos, exhibiciones obscenas).

Siguiendo con la orden del día, y cuando se debatía el proyecto de Ley de la diputada Verónica Rodríguez Calascibetta (FCyS) que garantiza la gratuidad de los estudios de histocompatibilidad (H.L.A.) y de Inmunogenética (A.D.N.) que se implementarán en todos los procesos de filiación que se lleven a cabo por medio del Poder Judicial de la Provincia de Catamarca, el cuerpo se quedó sin quórum. “Es un derecho efímero que debemos garantizarle a todos los catamarqueños. Creo que si la diputada, presidente del bloque FPV (Cecilia Guerrero), hubiera planteado alguna modificación para enriquecerlo o para aportarle hubiera sido positivo, pero no sucedió. Rescato que todos los colegas aportaron y fueron muy responsables en su función, espero que prontamente consigamos el quórum que necesitamos para poderlo tratar, y agradezco a los colegas presentes que están acá para trabajar en la normativa” expresó Calascibetta.



Declararon ciudadano destacado a Gonzalo Iván Carrizo



La Cámara de Diputados, presidida por el diputado Marcelo Rivera, aprobó un proyecto del diputado Sergio Saracho a través del cual se declara ciudadano destacado al joven Gonzalo Iván Carrizo, por su trayectoria y participación representando a nuestra Provincia y al País en el Seleccionado Argentino de FUTSAL.