Apartan a un sacerdote denunciado por acosar por chat a una chica de 16 años

Un sacerdote fue denunciado por haber acosado a través de chats a una adolescente de 16 años. Se trata de Walter Maggiolo, de 40 años, quien habría mantenido las conversaciones con la menor. Hay capturas de pantalla que lo incriminan.

El hombre se desempeñaba como párroco en Monte Vera, una pequeña localidad de Santa Fe, pero el arzobispado decidió apartarlo de su cargo por las denuncias de acoso a pesar de que la denuncia aún no se hizo en ninguna comisaria de la zona y fue sólo a través de las redes sociales.

"Ante la denuncia en las redes sociales sobre conversaciones indebidas del Pbro. Walter Maggiolo con una joven, este Arzobispado hace saber a la comunidad que desde hoy, 24 de mayo, el Sr. Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz ordenó que deje la Parroquia "Ntra. Sra. de la Merced" de la localidad de Monte Vera y el inicio de la investigación canónica correspondiente ante los hechos denunciados (can. 1717 CIC)", explica el comunicado que emitió el arzobispado.

La captura de pantalla muestra que un usuario de nombre "walter_mgg" le dice "hermosa" a la adolescente a quien le pregunta la edad y le dice que él es grande: "40 tengo".

En la conversación la adolescente busca terminar la charla: "Te digo que tenes la edad de mi papá y me decís que no lo sos. ¿No tenés hijas o sobrinas de mi edad?". El supuesto párroco concluye: "Por eso te digo si a vos no te va, está todo bien. Pero hay otras de tu edad que sí. Chau".