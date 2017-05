La gobernadora participó del tradicional Te Deum en la iglesia de Choya

Al respecto la gobernadora se lamentó de no poder realizar el desfile patrio, tal como estaba preparado que debió suspenderse por cuestiones climáticas, aunque expresó, “estamos felices de conmemorar y compartir con los docentes. La patria la hacemos todos y hay que trabajarla y cuidarla día a día, el trabajador trabajando y funcionario cumpliendo su deber y todos debemos sostenerla”, señaló.

El Te deum estuvo encabezado por el presbítero Quiroga del Pino, de quien el ministro de educación Daniel Gutiérrez declaró que fue emocionante por su alocución y agregó también que “en este día es necesario destacar la determinación y el coraje de los hombres de mayo. Mayo es el punto de partida y dispara una guerra por la independencia que finalmente san Martín culmina con la liberación de chile. Es momento de pensar en estos héroes que nunca se cansaron y pelearon permanentemente por la libertad”, explicó Gutiérrez quien además comentó que la historia cuenta ese 25 de mayo de 1810 hacía frio, llovía y los cuadros de la época nos muestran también un cabildo con gente con paraguas así que nos ha tocado hoy, un día parecido”.

Por su parte el intendente capitalino Raúl Jalil, dijo al respecto de este día patrio: “Es un hermoso día. Muy contento y acompañando a la gobernadora. Estos días son cuando uno se acuerda de su patria y la quiere”.

No se supende

Finalmente, Jalil anunció que La fiesta del locro, prevista para la plaza de Villa Cubas no se suspende, ni la tradicional fiesta del Niquixao en El Rodeo - Ambato.