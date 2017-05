Gonzales: "Le puedo entregar mucho sacrificio a Policial, por lo que es mi puesto"

Uno de los refuerzos del "Matador" es el misionero Sergio Gonzales, quien viene de jugar en el Club Madariaga de Corrientes y jugó el último Federal B. El defensor central es hijo del recordado futbolista de San Martín de Tucumán, Antonio Gonzales, recordado delantero. El defensor llega para suplir la baja Carlos de La Mata, quien fue titular la temporada pasada.

El flamante refuerzo dialogó con LA UNIÓN, habló de su llegada a Policial: "Me encontré con una Ciudad hermosa acá en Catamarca, no conocía. El grupo es muy bueno es la primera vez que nos vemos, tienen que llegar más de los chicos". Luego comentó: "Con el correr de los días me voy a ir acostumbrado a lo que es Policial, espero hacer lo mejor para el equipo".

También habló de la primera charla que tuvieron con el cuerpo técnico, señaló: "Se nota que ellos estuvieron antes, tengo entendido que les fue bien en el ciclo anterior, hay que tratar de pensar a futuro y pensar en el ascenso".

Por último contó lo que pude aportar en el equipo: "Le puedo aportar sacrificio a Polical, por el puesto en el que juego, garra, corazón. También en medida en el que pueda aportarle juego, me caracterizo por eso además".