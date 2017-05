"Jhonny" Herrera enfrenta a Sergio Blanco en la velada "Noche de revanchas"

Bajo la organización de Box Sports Producciones del promotor Luis “Piji” Tapia, confirmó la cartelera de la velada boxística “Noche de revanchas” que se llevará a cabo este viernes 26 en el club Hindú. Serán nueve combates amateurs y una profesional. La pelea estelar, estará protagonizada por Javier “Jhonny” Herrera y el cordobés Sergio “Chocolate” Blanco. Además se destacan los combates del campeón Provincial Mediano, Gabriel Cornejo, Alexis Apaza, Aylen Romero, Moisés Toledo, entre otros. La fiscalización correrá por cuenta de la Comisión Municipal de Boxeo de la Capital, con autorización de la Federación Catamarqueña de Box. Pesaje Vale mencionar que el pesaje de los profesionales se concretará este jueves a las 17.00 en el Club Pelota Catamarca. Mientras que el viernes a partir de las 9.00 y en el mismo lugar, lo harán los amateurs. Las entradas, tendrán un costo de $100 la popular y $150 el ringside. La cartelera Profesional Categoría Superpluma Javier “Johnny” Herrera vs. Sergio “Chocolate” Blanco (Córdoba). Amateurs Categoría hasta 75 Kg. Gabriel Cornejo vs. Roque Juárez (Tucumán). Categoria hasta 60 Kg. Moisés “El Facha” Toledo vs. Andy “El Belichito” Carrasco. Categoría hasta 56 Kg. Cristian “El Puma” Coronel (de Tapia) vs. Gabriel "Veloz" Quiroga. Categoría hasta 69 Kg. Jonathan “El Traidor” Díaz vs. Matías "Piltrafa" Astuénaga. Categoría hasta 52 Kg. Aylen “La Monita” Romero vs. Candela Galván (Santiago del Estero). Categoría hasta 52 Kg. Alexis “El Torito” Apaza vs. Rodrigo "El Diablillo" Arréguez. Categoría hasta 52 Kg. Alexis “El Audaz” Toledo (Recreo) vs. Zakarias Oliva. Categoría hasta 52 Kg. Soledad “Polvorita” Maneiro vs. Andrea “La Cuerva” Pacheco. Categoría hasta 52 Kg. Claudio Astudillo vs. Kevin “El Finito” Monjes. Categoría hasta 69 Kg. Emanuel Molina vs. Ever Brunello. Categoría hasta 66 Kg. Miguel “El Kid Dinamita” Ferreyra vs. Erick Robledo.