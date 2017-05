Le robaron la moto y pagó 12 mil pesos para recuperarla

Fuentes judiciales informaron que tomaron conocimiento del caso a las 23:00 horas aproximadamente, cuando José Herrera se apersonó en el precinto Judicial y relató lo sucedido.

Según trascendió, el día viernes 19 de mayo pasado, Herrera había radicado en la misma Unidad Judicial una denuncia por el robo de su motocicleta Yamaha XTZ 125cc., dominio AO10UEJ, del interior de su domicilio sito en el barrio 140 viviendas norte.

El día domingo 21, continúa la denuncia, a las 19:30 horas recibió un llamado de un número desconocido a su teléfono celular, donde una voz masculina le manifestó que debía entregar la suma de 12 mil pesos a cambio de la moto. Siempre según los dichos del damnificado, la persona que lo llamo le indicó el lugar donde debía entregar el dinero y como tenía que hacer para llegar a dicho lugar, que es en el barrio La Esperanza.

Al llegar, dice el denunciante, me encontré con un joven a quien le di la plata, se fue y unos minutos después regreso con mi moto.

Según me dijeron, la persona que me cobró el rescate seria quien se dedica a la entrega de los rodados y forma parte de una banda liderada por un tal “Leandro”.