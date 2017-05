El FCyS impugnó a Nancy Córdoba

A las 18:30 horas de hoy la diputada provincial Silvana Carrizo, en su calidad de apoderada de la alianza electoral Frente Cívico y Social-Cambiemos, presentó la impugnación a la candidatura a intendente, por el departamento Ancasti, de Nancy Córdoba. En el escrito Carrizo, junto a otro de los apoderados el abogado Fernando Navarro, cuestionan que Córdoba "no reúne los requisitos constitucionales y legales para ser candidata a intendente de la Municipalidad de Ancasti" y sostienen en el documento que "La inhabilidad de ser electora, implica necesariamente la imposibilidad de ser intendente, cuya prueba mas veraz, es su no aparición en el padrón de esa jurisdiccón. Por lo tanto este sólo aspecto sería suficiente para tornar inadmisible la postulación de la candidata".

A su vez remarcan que el incumplimiento del requisito de ser elector no es el único ya que aseguran que Nancy Córdoba no cumple con la residencia mínima de dos años en la jusrisdicción. Fundamentan que hasta abril de 2016 la impugnada se desempeñaba en la Dirección de Derechos Humanos de la provincia y que recién a partir de esa fecha fue adscrita al municipio de Ancasti."En esta línea aparece en forma clara que la residencia de la Srta. Córdoba en aquel municipio puede remontarse, cuanto mucho, a partir de ese acto administrativo" indica la presentación judicial. De esta manera explican que, en el mejor de los casos, la residencia sería de un año y un mes.

También se adjunta como prueba la copia del acta de defunción del padre de la candidata, el ex intendente Antonio Córdoba, con fecha del 14 de marzo de 2017 donde la joven Córdoba manifestaría que su domicilio es en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

En otra parte del escrito se plantea que Nancy Córdoba cambió su domicilio recién en marzo de este año y cuestionan la decisión al sostener que este hecho "es una prueba contundente de que la Srta. Córdoba no tenía intenciones ni voluntad de residir en la jurisdcción de la municipalidad de Ancasti, ya que se deduce que la única finalidad en miras de cambiar el domicilio que figura en su DNI era por un propósito electoral simplemente, ya que el cambio de domicilio requiere el traslado material de la residencia y el ánimo de permanecer en ella".

De esta manera Nancy Córdoba recibió la segunda impugnación en su contra, ya que el Movimiento de Acción Popular fue el primero en realizar una petición similar cuando, incluso, no se había realizado la presentación de su candidatura en la justicia.

Días atrás, ante la consulta sobre el plazo en el que resolvería una posible impugnación, el juez Electoral, Guillermo Cerda, explicó que a la misma la podría resolver en un lapso aproximado de 36 horas.