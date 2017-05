El acto central del 25 de Mayo será en ex plaza de Choya

La gobernadora Lucía Corpacci encabezará el acto en “Conmemoración del 207° Aniversario de la Revolución de Mayo”, que se llevará a cabo el jueves 25 de mayo a las 8.30 en la Plaza “Juan Pablo II” (ex Plaza de Choya).

El Izamiento del Pabellón Nacional en Plaza Juan Pablo II (ex Plaza de Choya) esta prevista a las 8:30 horas, luego Solemne Tedeum en Capilla “Nuestro Señor de los Milagros” y a las 9.30 Chocolate Patrio en el Colegio Juan Pablo II.

Acto Central

El traslado de autoridades a Av. Choya (ex pista) – Plaza El Aviador será a partir de 10 horas. El acto dará inicio con la recepción a la Gobernadora por parte del Jefe de la Agrupación 25 de Mayo, revista y saludo de la Gobernadora de Catamarca a la Agrupación 25 de Mayo, ubicación en el Palco oficial. Presentación de autoridades y banderas de ceremonias y entonación del Himno Nacional Argentino e Himno de Catamarca, ejecutados por la Banda de música de la Policía de la Provincia, dirigida por el Maestro Mario Castelli.

Luego el Ministro de Educación, Daniel Gutiérrez hará uso de la palabra, secundado por la Gobernadora, para posteriormente dar lugar al tradicional desfile cívico-militar