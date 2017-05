Mujer se encadenó por una vivienda para sus cinco hijos

Se mantiene frente a Casa de gobierno encadenada porque en dos semanas asegura se le vence el plazo para desalojar su actual casa en alquiler debido al que desarrollo social, entidad que le proporcionó el recurso económico mediante un programa que le permitió rentar la actual casa, sim embargo por demoras en los meses de pago los propietarios le pidieron un garante o caso contrario desalojar.

La joven mantiene niños menores a su cargo que por no tener tiempo atrás una vivienda donde alojarlos debieron ser contenido en Casa Cuna, por lo que el pedido que realiza la mujer es para que no vuelva a separarse de su cinco hijos.

Actualmente solo trabaja de empleada doméstica y trabajos de catering. Se encuentra inscripta en el IPV desde el año 2009.

“Recio una cuota alimentaria del padre de las niñas. Si no consigo adonde ir las llevarán con su padre que no se quiso hacer cargo en su momento o a casa cuna. El padre nunca quiso pasarle una cuota y todo se hizo por la justicia. Quiero que mis hijas estén conmigo. Fui abusada por mi padrastro a los diez años y necesito una casa para darles seguridad y que no pasen lo mismo que yo”, expresó la joven.