“El fiscal Mazzucco no fue imparcial”

Paola González, contó en dialogó con la prensa que “Tucho Campi, dice que le prestó a mi padre en el año 90 la propiedad para que él viviera, lo que es totalmente mentira, porque mi papá llego ahí en el año 77, junto a mi mamá y ante vivía mis abuelos allí”.

“Lo que estamos reclamando es el mal accionar del fiscal Mazzucco. Siempre nos puso traba, nunca nos dejo dar nuestra versión”, explicó González quien al ser consultada sobre si en algún momento el fiscal les había solicitado dinero a cambio de fallar a su favor, la manifestante respondió “ No, no nos pidió dinero, pero si se notaba, era evidente que tenía una necesidad que esto no prospere a favor nuestro, porque no fue imparcial. Él –por el fiscal- tiene una relación con el hijo de Campi, de nombre Carlos, que es quien nos demanda a nosotros”.

En tanto que Mauro, otro de los perjudicados por el “mal accionar” según los manifestante de Mazzucco, expresó “nosotros pedimos que archiven la causa para poder iniciar los trámites de prescripción adquisitiva”.