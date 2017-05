Niña de seis años quedo encerrada en la escuela

La madre de una pequeña estudiante, de tan solo seis años de edad, hizo la denuncia por la ausencia de la niña, lo que movilizó a la policía. Luego de un rastrillaje, la pequeña fue encontrada sana y salva. Había quedado encerrada en el edificio escolar.

Fuentes policiales, informaron que alrededor de las 19:00 horas, una joven madre de 31 años de edad, alertó a la policía que su hija de seis años no estaba cuando fue a buscarla a la salida de la escuela y nadie sabía sobre su paradero.

De inmediato, la policía de Santa Rosa, se constituyo en el edificio de la escuela Nº 202 “Wilfrido Rojas”, ubicada en esa localidad del departamento Valle Viejo donde se entrevistó con la madre de la niña y los docentes.

Según se conoció, la pequeña no se encontraba junto a los compañeros de grado, cuando la madre fue a buscarla. Desesperada llamo a la policía y se inició la búsqueda. Para esto, el personal de maestranza había cerrado ya el edificio escolar, porque lo que se pensó que la niña no estaba en el edificio.

Sin embargo, luego de un minucioso rastrillaje, los efectivos encontraron a la niña en el interior de la escuela en principio en buen estado de salud. Inmediatamente, los uniformados se comunicaron con la Dirección de Infancia y Adolescencia, desde donde se impartieron las directivas a seguir.