La cuarta edición de Fiambalá Desert Trail inicia hoy

La “Capital de la Cordillera” abre su extraordinaria y difícil geografía a los más de 400 deportistas inscriptos, la mayoría argentina, pero también figuran varios de Uruguay y algunos de Chile, Paraguay y Brasil.

Una de las competencias de mayor exigencia, en este caso en un ambiente desértico que para esta edición presenta un menú de cinco modalidades que van de un Ultra Trail de 170km para correr en 4 días entre Palo Blanco - Tatón y cierre en las Termas de Fiambalá desde el miércoles 24 al sábado 27, hasta un modesta -pero también demandante- de 15 kilómetros en las cercanías de la localidad cordillerana. También se corre un Ultra Trail de 80 km en 2 días entre Antinaco - Tatón y Medanito, Saujil y Fiambalá.

Las tres distancias restantes son de un solo tramo (sin etapa) la muy complicada Ultra Maratón de 50 kn por Medanito, Saujil y Fiambalá; el Desert Trail 30 km y el mencionado Short 15 km todo en la modalidad “nonstop” (sin parar)

Presencias locales

Cristián Borgogno, Esteban Brizuela Esteban y José Fabio Gómez serán los tres integrantes del Team Leones del Ambato que competirán en la prueba central de 170 kilómetros. En la decena de intrépidos habrá también tres tinogasteños: Gustavo Marcial, Fernando Quiroga y Sebastián “Tibu” Araya. El experimentado Sebastián Eduardo Pereyra, además de José Aguirre y Hugo Brizuela.

Pero sin duda que el atractivo se lleva la única mujer – catamarqueña- que luchará contra las mejores de otras regiones argentinas. Se trata de Jacinta “Chiky” Cardozo de Mutquín en el departamento Pomán que nos manifiesta “Esta es mi 4ta participación en Fiambalá, hice 27km en el 2014, 54km en 2015 y 60km el año pasado y ahora voy por los 170km, es una gran carrera” manifiesta con una increíble sencillez.

En los 80km que se corren en dos etapas compiten los fiambalenses Héctor Simón Bayón, Micael Rodrigo Bayón y Gerardo Tomás Araya.

En la exigente Ultra Maratón de 50km en un solo día (el sábado), van Rafael Guillermo Flores, Samuel Héctor Bayón, Rodrigo Simón Bayón, Luis Alejandro Perea, Gerónimo Ávila y Ramón Oscar Vaca y Mirta Edith Olea otra destacada atleta de los 25 “leones” que asisten al Trail.

Catamarqueños

170k4DÍAS

Sebastián Eduardo Pereyra (30-39)

Christian Alejandro Borgogno (40-49)

José Alejandro Aguirre (40-49)

José Fabio Gómez (40-49)

Esteban Hugo Brizuela (30-39)

Franco Gustavo Marcial (30-39)

Fernando Reyes Quiroga (30-39)

Walter Sebastián Araya (14-29)

Jacinta Cardozo (Mutquin) (D 40-49)

80kX2DÍAS

Héctor Simón Bayón (40-49)

Micael Rodrigo Bayón (14-29)

Gerardo Tomás Araya (14-29)

ULTRA MARATON 50k

Rafael Guillermo Flores (30-39)

Samuel Héctor Bayón (14-29)

Rodrigo Simón Bayón (14-29)

Luis Alejandro Perea (40-49)

Gerónimo Ávila (50-99)

Ramón Oscar Vaca (40-49)

Mirta Edith Olea (D 40-49)

DESERT TRAIL 30k

Norberto Nieva (40-49)

Héctor Daniel Cano (40-49)

Pablo Miguel García (30-39)

Rodolfo Ezequiel Manenti (30-39)

Carmen Vilte (D 50-59)

Aldana Noe Farah Salguero (D 14-29)

María Alejandra Correa (D 40-49)

Etelvina Araya (D 40-49)

SHORT 15k

Luis Marcelo Sosa (40-59)

Juan Carlos Carrizo (40-59)

Cristobal Mamani (60-99)

Matías Alejandro Perea (14-39)

Cristian Argañaraz (40-59)

Santino Augusto Cura (14-39)

Graciela Fuentes (D 40-59)

Rosa del Valle Salguero (D 40-59)

Constanza Aldana Carrizo (D 40-59)

María Cecilia Medina Vázquez (D 40-59)

María Estrella Cardozo (D 40-59)

Marcela Segura (D 40-59)

Araceli Belén Araya (D 14-39)

Programación

Ma. 23 de mayo de 2017

16-20 Check in Ultra Trail 170kX4días

Mi. 24 de mayo de 2017

10 Largada #etapa 01 Ultra Trail 170kX4días

Ju. 25 de mayo de 2017

07 Largada #etapa 02 Ultra Trail 170kX4días

16-20 Check in Ultra Trail 80k2 días

Vi. 26 de mayo de 2017

10 Largada #etapa 03 Ultra Trail 170kX4días

10 Largada #etapa 01 Ultra Trail 80kX2días

16-20 Check in 50k, 30k y 15km

Sa. 27 de mayo de 2017

08 Largada #etapa 04 Ultra Trail 170kX4días

08 Largada #etapa 02 Ultra Trail 80kX2días

08 Largada Ultra Marathon 50k

10 Largada Desert Trail 30k

12 Largada Short 15k

22 Ceremonia de cierre y premiación