Corpacci inauguró un nuevo edificio escolar en Valle Viejo

La gobernadora Lucía Corpacci dejó inaugurado, esta mañana, el nuevo edificio escolar del Jardín de Infantes Nuclearizado Nº 13 en la ciudad de San Isidro, del Departamento Valle Viejo. La mandataria estuvo acompañada por el ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso; el ministro de Educación, Daniel Gutiérrez; los concejales Walter Figueroa y Verónica Díaz. También estuvieron presentes el intendente de Valle Viejo, Gustavo Jalile y el Intendente de Capital, Raúl Jalil, legisladores y autoridades de la cartera de Educación. Esta obra comenzó a construirse el año 2014 con el programa "Más Escuelas” y se finalizó durante esta gestión. El edificio cuenta con 3 salas con sus respectivos sanitarios, un amplio Salón de usos Múltiples, oficinas de gobierno y espacio de juegos. Está emplazado en el predio de la Escuela Nº 366 "Provincia de la Pampa”. Corpacci felicitó a las docentes por la tarea que realizan a diario, y las valoró especialmente al observar que "no se puede ser maestra de nivel inicial si no hay mucho amor, mucha paciencia, si no hay alegría para transmitir". También les pidió a las familias de los niños que se comprometan con el jardín, porque "es la casa donde vienen sus hijos". "Compartan el crecimiento de esta casa, sean partícipes porque esta etapa de la vida es muy importante", destacó. La Gobernadora recordó que amplió la edad obligatria de asistencia al jardín "lo que significó un esfuerzo enorme, porque hubo que abrir salitas en toda la provincia", lo que a su vez implicó "trabajo para muchas maestras, inversión en edificios escolares, mobiliario". Consideró que todo vale la pena porque "cuanto más temprano se integren, más posibilidades van a tener", ya que "no todos los papás tienen las mismas posibilidades, y este es el lugar donde se van igualando". "Ojalá podamos seguir trabajando todos juntos, entendiendo que de nada sirve criticar y acusar, cuando en realidad lo que la gente necesita es que trabajemos todos juntos y sigamos construyendo una Catamarca mejor", concluyó.