Temer dijo que si quieren que deje el cargo, lo tendrán que derribar

El presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó que renunciar sería admitir la culpa de los cargos de corrupción que le imputan, y desafió a que lo derriben del cargo.

"Mantengo la serenidad: no voy a renunciar. Si quieren, que me derriben, porque si yo presento la renuncia es una declaración de culpa", dijo Temer en una entrevista con el diario Folha de Sao Paulo ofrecida en el Palacio de la Alvorada.

Además dijo que pecó por "ingenuo" en el escándalo y que quiere pasar la imagen de que el jefe del Estado "no está perdido", por lo cual buscará aprobar las reformas del ajuste económico que impulsa el gobierno en el Congreso.

Esta fue la primera entrevista que el mandatario ofrece desde que el Supremo Tribunal Federal abrió una investigación sobre corrupción, obstrucción de la justicia y asociación ilícita en su contra, tras haber sido grabado en forma secreta por el empresario corruptor confeso Joesley Batista, dueño del gigante de los alimentos JBS, el mayor frigorífico del mundo.