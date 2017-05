ADUCA se negó a firmar el acuerdo de paritaria porque “no fueron convocados”

En este sentido Gustavo Acosta, secretario general de ADUCa aseguró que la decisión del gremio fue de no firmar el acta acuerdo de la paritaria y esto fue porque no fueron convocados por los funcionarios provinciales.

“A nosotros solo nos convocan los ministros, una vez que ya habían acordado todo, pero antes no nos llamaron a participar. Este es un acuerdo rechazado desde hace tiempo porque el gobierno propuso desde febrero las negociaciones, el de un diez ciento a los docentes. Fue considerado insuficiente y rechazado unánimemente”, expresó Acosta, quien además declaró que el acuerdo culminó siendo en negro y que es excelente para el gobierno y no para los docentes. “Torpe e incoherente, la intersindical. Nosotros seguiremos peleando por un salario digno y resolviendo la problemática de los docentes”, expresó.