El gobierno firmó millonario convenio para Turismo y productores locales

En este aspecto, se firmó un convenio que establece el otorgamiento de diez millones de pesos para líneas de créditos para productores locales y diecisiete millones quinientos mil pesos destinados al área de turismo provincial.

En lo expuesto por Juan José Ciásera, secretario del Concejo Federal de Inversiones, se detalló la importancia de reconocer que existe un país Federal que se construye con herramientas, por lo que explicó además que los diez millones permitirán el robustecimiento de los productores.

Por otra parte se refirió a los eventos de considerable magnitud que se desarrollan en la provincia, en alusión a la Fiesta Nacional e internacional del Poncho y a la Expo productiva, las que significan ventanas muy importantes para exhibir productos catamarqueños, no solo a nivel nacional sino mundial. “El CFI está demostrando el compromiso con la provincia de Catamarca”, expresó Ciásera quien aseveró finalmente que el Concejo continuará acompañando el festival.



Acceso a créditos

Por su parte, el ministro de producción Raúl Chico, destacó la importancia que tiene la incorporación de herramientas valiosas y de gran utilidad no solo para los productores sino para la provincia entera.

“Implementamos herramientas crediticias, las más útiles y fáciles para nuestros productores y de esta manera terminar con las líneas de créditos que niegan al productor acceder y permitir su crecimiento. Desde hoy no habrá más catamarqueños a quienes se les impida tomar un crédito que les permita crecer”, manifestó el funcionario provincial quien además hizo hincapié a las políticas de estado que se concretan y permiten este tipo de convenios.

“Políticas de estado es lo que se logra cuando hay recursos para encaminar las actividades y esto es lo que se está haciendo. Tenemos eventos importantes en Catamarca donde mostramos al país y al mundo lo que Catamarca es y su potencial para crecer en turismo, producción y minería”.



Financiamiento para obras

En tercer lugar, la gobernadora de la provincia, Lucía Corpacci en su discurso, celebró el convenio y agradeció al secretario y a los miembros del Concejo Federal de Inversión, cuyos financiamientos han permitido puntualmente ejecutar la obra del primer dique de cola con una mirada independiente que además permite el avance de una segunda etapa también financiada por el CFI.

En este sentido, la primera mandataria subrayó el apoyo permanente del Concejo y por ello se mostró sumamente agradecida, ya que los apoyos y financiamientos permitieron campañas de promoción turística de Catamarca. “Siempre que fuimos con un proyecto que signifique desarrollo para Catamarca, hemos tenido apoyo incondicional del CFI”, aseveró Corpacci, quien además puntualizó en la actual firma de convenio destinado a productores y destacó que “estos diez millones son fundamentales porque hay faltas de garantías de los productores para adquirir los préstamos. Se hace un trabajo excelente, por lo que será un éxito para los productores que necesitan herramientas para crecer y hoy tendrán esta posibilidad”, concluyó.