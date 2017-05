Policía fuertemente armado se atrinchero con su ex pareja

El episodio de violencia intrafamiliar, ocurrió en horas de la tarde de este domingo y, tuvo como protagonistas a un efectivo de la Policía de la provincia de Córdoba y a su ex pareja, una mujer de 42 años de edad. Mediante un registro domiciliario, la fiscalía de turno secuestro del inmueble en cuestión, una pistola 9 milímetro -reglamentaria de la policía- y un rifle de aire comprimido. Armamento, que habría estado en poder del policía, quien pese a haber cometido una privación de la libertad con uso de arma de fuego, agravada por su condición de policía, no se tomó ninguna medida contra su libertad personal.

LA UNION pudo conocer de fuentes policiales, que alrededor de las 18:15 horas, el llamado de unos vecinos del domicilio de calle Río Salado al 600, alertó de un incidente familiar. Al arribar la patrulla, se entrevistó con una mujer de apellido Castro, quien posteriormente radicó la denuncia en la Unidad Judicial Nº 6. Según se desprende del informe judicial, el sub oficial de la policía de Córdoba, que reviste el grado de Sargento, encerró a su ex pareja en el domicilio y fuertemente armado, se atrincheró amenazando -supuestamente- con las armas a la mujer obligandola a quedar junto a él, contra su voluntad.

Luego de varios minutos, el policía de Córdoba, desistió de la violenta actitud y la mujer logró salir de la vivienda y pedir ayuda. Informado, el fiscal en turno, ordenó que mediante registro domiciliario -es decir ingresar a la vivienda con el permiso del propietario- el secuestro del arma reglamentaria, una pistola 9 milímetro y un aire comprimido.

En cuanto a la denunciante, voceros de la causa indicaron que a simple vista no presentaba lesiones, aún cuando se ordenó que fuera examinada por el médico legista.