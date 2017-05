Los Teros no pudo sumar ante Los Chelcos

Los Teros continúan sin sumar favorablemente en el Torneo Anual de la Unión Andina de Rugby. En la oportunidad cayó ante Los Chelcos por 20 a 12 y tras este resultado logró recuperarse del traspié en el debut del certamen deportivo. El “Albinegro” arrancó el juego con iniciativa pero los errores le permitieron al local despertarse y poder abrir el marcador mediante un try de Pablo Carrizo. A partir de ese momento, marcó superioridad y llevó las riendas del juego. Luego amplió con un penal de Pedro Fernández y sobre el final de la primer tiempo, llegó al try penal por una infracción sobre Leonardo Schernetzky en el in goal, para poner el 15-0. Obligado por el resultado, Teros salió con todo en el segundo tiempo, aunque se topó con la firmeza defensiva de Chelcos. Pese a ello, la visita pudo descontar gracias al try de Brian Crook que convirtió Francisco López (15-7). Cuando promediaba la etapa, Teros se quedó con un jugador menos por la amarilla a Federico García, y Chelcos lo aprovechó con un nuevo try que llegó mediante Luis Concha para ampliar el resultado en 20-7. Finalmente, Los Teros pudo descontar con un try de Manuel Culliu, pero no le alcanzó para dar vuelta la historia, porque Chelcos se plantó bien y supo manejar la ofensiva y defensiva para salir victorioso. Social a paso firme Social obtuvo un nuevo triunfo en este certamen, al superar como visitante a CRAR, por 33 a 12, consiguiendo otra victoria que le permite erigirse como uno de los candidatos.