Boca recibe a Newell’s para retomar el camino al título

Boca tendrá hoy una chance inmejorable para esfumar de su cabeza la derrota en el Superclásico cuando reciba a Newell’s, el tercero de la tabla, en un partido que puede reencauzar el camino del “Xeneize” rumbo al título. El encuentro se disputará a partir de las 18 en “La Bombonera”, con arbitraje de Germán Delfino y televisación del canal Telefé. Boca, más allá de la dura caída ante River, mantiene tres puntos de ventaja en la cima de la tabla de posiciones, por lo que sabe que debe superar el golpe y mirar hacia delante. Así se encargó de transmitirlo el entrenador Guillermo Barros Schelotto desde el post-partido ante el “Millonario” y durante la semana a su plantel. Es cierto también que el 1-3 tuvo responsabilidades, que quizás se traslucen en los cuatro cambios (dos obligados) que realizará el “Mellizo” para este partido, que en principio iba a disputarse el domingo, pero por “razones de Seguridad” se adelantó un día. Según lo que probó en la semana, Barros Schelotto sacará de la defensa -la más criticada ante River- a Santiago Vergini y el colombiano Frank Fabra para que ingresen Fernando Tobio y Jonathan Silva. Las otras dos modificaciones serán en mitad de cancha, obligadas por el viaje del uruguayo Rodrigo Bentancur -al Mundial Sub 20- y el desgarro de Ricardo Centurión. Wilmar Barrios y Leonardo Jara, relegando al juvenil Gonzalo Maroni. De su lado, Newell’s viene de perder dos encuentros clave que lo podrían haber acercado a la punta frente a Independiente y el clásico ante Central, ambos como local. Así quedó a cuatro unidades del elenco de la ribera, por lo que este duelo en La Boca es indispensable para poder mantener el sueño en las últimas cinco fechas. El Rojo quiere seguir Independiente será local hoy de Huracán en un partido correspondiente a la vigésimo quinta fecha del Torneo de Primera en el cual buscará seguir por la senda ganadora frente a un equipo que necesita regresar a la victoria. El encuentro se jugará a las 20.15 en el estadio Libertadores de América, será controlado por el árbitro Fernando Echenique, e irá televisado en directo por Telefe. Por otra lado en la jornada sabatina se llevarán adelante los siguientes cotejos: 14, Belgrano vs. Patronato (Facundo Tello); 16, Lanús vs. Atl. Rafaela (Diego Abal); 17.15, Sarmiento vs. Talleres (Hernán Mastrángelo); 19.30, Tigre vs. San Martin (Darío Herrera); 20, Unión vs. Arsenal (Jorge Baliño).