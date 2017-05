Buen arranque de Ateneo Mariano Moreno en el Torneo Internacional de Tucumán

Ateneo Mariano Moreno cosechó un importante triunfo en el Primer Torneo Internacional de Mayores, en homenaje a Manuel “Manolito” Hernández. El evento se desarrolla en el Club Tucumán de Gimnasia y cuenta con la participación de cinco equipos que se enfrentarán todos contra todos.

En la oportunidad, el “Chacarero” que cuenta con la incorporación del experimentado brasilero Renato Adornelas Da Silva (Ex Boca Juniors y Lomás Vóley en la Liga A1) derrotó a Tucumán de Gimnasia “B” por 2 a 0 y con parciales de 23-25 y 21-25.

El partido fue de ida y vuelta, definiéndose en el epilogo de cada uno de los sets.

Cabe mencionar que por el partido inaugural, Monteros Vóley superó a Banco Hispano de San Juan en sets corridos con parciales de 25-20 y 25-14. Luego de un breve acto de iniciación en donde se recordó la vida del histórico jugador, entrenador y dirigente tucumano Manuel “Manolito” Hernández, Monteros Vóley cerró la primera jornada ante Tucumán de Gimnasia “A” superando en tie break por 21-25; 25-22 y 17-15.Tras este resultado quedó como único puntero.

Cabe mencionar que el equipo chileno de Rivera que completaba, en la planificación, el sexteto para este torneo no participará. Por una fuerte tormenta de nieve se cerró el paso fronterizo entre Chile-Argentina y de esta manera, no lograron llegar a la provincia de Tucumán.

Hoy durante todo el día se terminará la etapa inicial en donde se definirán los semifinalistas (que se cruzarán el domingo) de este I Torneo Internacional de Mayores Masculino en Tucumán.

Programación

16.00 Ateneo Mariano Moreno - Banco Hispano.

18.00 Monteros Vóley - Ateneo Mariano Moreno.

20.00 Tucumán de Gimnasia "A" - Ateneo Mariano Moreno.