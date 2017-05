El municipio de Ancasti ofrece el dinero para comprar los equipos y realizar la elección

En la sede de la UCR y mediante conferencia de prensa el intendente interino de Ancasti y candidato a ocupar el ejecutivo municipal, Rodolfo Santillán, comunicó que el municipio ofrecerá a la justicia electoral comprar los materiales necesarios para poder realizar la elección el próximo 4 de junio.

Ante las declaraciones realizadas hoy por el juez electoral, Guillermo Cerda, sobre la imposibilidad material de llevar a cabo la contienda electoral, Santillán expresó “Nosotros nos hemos visto hasta sorprendidos por la noticia de hoy con la posibilidad de que se suspendan las elecciones” y agregó “En mi carácter de intendente de Ancasti, con las facultades que me confiere la ley, venimos a poner a disposición a su señoría todos los elementos para que se garanticen los comicios del día 4 de junio”.

Anticipando que no iba a responder consultas de la prensa, el candidato del FCyS explicó brevemente que el municipio cuenta con el dinero suficiente para comprar los elementos solicitados por el juez electoral.

“Exigimos y vamos a defender a raja tabla la autonomía municipal de Ancasti. Los ancasteños tenemos el derecho de elegir nuestro representante y no veo que (eso no suceda) porque un ministro no quiera comprar un par de computadoras para que el juez lleve adelante la elección”.

A su vez dijo que se dio conocimiento de esta situación al Ministerio del Interior de la Nación “para que nos garantice la elección del día 4 de junio”.

Por último Santillán opinó que, con este ofrecimiento del municipio, no ve que haya otro argumento para que no se realicen los comicios.