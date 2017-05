Para el Juez Cerda: “Es imposible llevar adelante las elecciones en Ancasti”

Continua la polémica en el municipio de Ancasti tras las declaraciones del juez electoral, Guillermo Cerda quien advirtió hoy que no están dadas la condiciones para poder llevar adelante las elecciones del nuevo jefe comunal. Acto eleccionario fijado en principio para el 4 de junio.

"Al no haberse recibido todos los elementos que solicitamos al Ejecutivo, es imposible llevar a cabo las elecciones en el departamento Ancasti”, declaró el Juez.

En ese contexto, Cerda dijo: "no estamos facultados para suspender la elección, pero no podemos llevarla a cabo en estas condiciones”. Al tiempo que aclaro que será el Ejecutivo el encargado de decretar la suspensión y que la comuna deberá establece una nueva fecha para la elección.