Se filtraron las posibles zonas del Federal B

El equipo de Policial y Defensores de Esquiú hasta el momento integrarían la Región Centro 1, junto a ochos equipos más que serían de La Rioja y Santiago del Estero. El torneo comienza el próximo 2 de julio y los conjuntos de Catamarca ya se empiezan a preparar. Por otro lado en el tema invitaciones, ayer el Consejo Federal dio a conocer los equipos invitados, en lo que no está el Sportivo Villa Cubas, recordando que semanas atrás envió una nota pidiendo una consideración. En total son 25 las invitaciones, en un número increíble teniendo en cuanta lo declarado por el expresidente del Consejo, Pablo Toviggino, en que dejó a entender que no iban a haber más invitados. No obstante, los equipos tienen un plazo para confirmar su participación.



Las posibles zonas del Federal B

Patagonia Sur Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia, Chubut) Huracán (Comodoro Rivadavia, Chubut) Camioneros (Rio Grande, Tierra del Fuego) Boxing Club (Rio Gallegos, Santa Cruz) CAI (Comodoro Rivadavia, Chubut) Fiorentino Ameghino (Comodoro Rivadavia, Chubut) Olimpia Juniors (Caleta Olivia, Santa Cruz) Cantidad de equipos: 7

Patagonia Norte Sol de Mayo (Viedma, Rio Negro) Germinal (Rawson, Chubut) Deportivo Rincón (Rincón de los Sauces, Neuquén) Cruz del Sur (Bariloche, Río Negro) Racing (Trelew, Chubut) Independiente (Rio Colorado, Río Negro) Deportivo 25 de Mayo (25 de Mayo, La Pampa) JJ Moreno (Puerto Madryn, Chubut) Cantidad de equipos: 8

Pampeana Sur ‘’A’’ Bella Vista (Bahía Blanca, Buenos Aires) Tiro Federal (Bahía Blanca, Buenos Aires) Liniers (Bahía Blanca, Buenos Aires) All Boys (Santa Rosa, La Pampa) Belgrano (Santa Rosa, La Pampa) Ferro Sud (Olavarría, Buenos Aires) Huracán (Ingeniero White, Buenos Aires) Costa Brava (General Pico, La Pampa) Racing (Olavarría, Buenos Aires) Monumental (Trenque Lauquen, Buenos Aires) Cantidad de equipos: 10

Pampeana Sur ‘’B’’ Kimberley (Mar del Plata, Buenos Aires) Circulo Deportivo (Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires) Argentinos (Veinticinco de Mayo, Buenos Aires) Ferrocarril Roca (Las Flores, Buenos Aires) Racing (Balcarce, Buenos Aires) América (General Pirán, Buenos Aires) Independiente (Tandil, Buenos Aires) El Porvenir (San Clemente del Tuyú, Buenos Aires) Independiente (San Cayetano, Buenos Aires) El León (General Madariaga, Buenos Aires) Cantidad de equipos: 10

Pampeana Norte ‘’A’’ Camioneros (General Rodríguez, Buenos Aires) Independiente (Chivilcoy, Buenos Aires) Everton (La Plata, Buenos Aires) El Linqueño (Lincoln, Buenos Aires) Bragado Club (Bragado, Buenos Aires) Jorge Newbery (Junín, Buenos Aires) Sportsman (Carmen de Areco, Buenos Aires) Atlético Baradero (Baradero, Buenos Aires) ADIP (La Plata, Buenos Aires) CRIBA (La Plata, Buenos Aires) Cantidad de equipos: 10

Pampeana Norte ‘’B’’ Belgrano (San Nicolás, Buenos Aires) Sportivo Barracas (Colón, Buenos Aires) General Rojo (Gral. Rojo, Buenos Aires) Defensores (Salto, Buenos Aires) Sportivo Baradero (Baradero, Buenos Aires) Juventud (Pergamino, Buenos Aires) Sports (Salto, Buenos Aires) Colonial (Ferré, Buenos Aires) Viamonte FC (Los Toldos, Buenos Aires) Club Mercedes (Mercedes, Buenos Aires) Cantidad de equipos: 10

Cuyo 1 Colón Juniors (San Juan, San Juan) Sportivo Peñarol (Chimbas, San Juan) Trinidad (San Juan, San Juan) Juventud Alianza (Santa Lucía, San Juan) Independiente (Villa Obrera, San Juan) Defensores de La Boca (Media Agua, San Juan) Peñaflor (San Martín, San Juan) Sportivo Del Bono (Rivadavia, San Juan) San Lorenzo (Rodeo, San Juan) San Martín (Rodeo, San Juan) Cantidad de equipos: 10

Cuyo 2 Pacífico (General Alvear, Mendoza) Deportivo Rodeo del Medio (Rodeo del Medio, Mendoza) San Martín (Mendoza, Mendoza) Luján SC (Luján de Cuyo, Mendoza) Atlético Palmira (Palmira, Mendoza) Huracán (San Rafael, Mendoza) Club Empleados de Comercio (Guaymallén, Mendoza) Deportivo Montecaseros (San Martín, Mendoza) Andes FBC (General Alvear, Mendoza) La Libertad (Rivadavia, Mendoza) Cantidad de equipos: 10

Centro 1 Comercio Central Unidos (Santiago del Estero, Santiago del Estero) Guemes (Santiago del Estero, Santiago del Estero) Velez Sarsfield (San Ramón, Santiago del Estero) Defensores de Esquiú (San José, Catamarca) Atlético Policial (Catamarca, Catamarca) Sarmiento (La Banda, Santiago del Estero) Andino SC (La Rioja, La Rioja) Unión Santiago (Santiago del Estero, Santiago del Estero) Instituto Deportivo Santiago (Santiago del Estero, Santiago del Estero) Independiente de Fernández (SdE), Americo Tesorieri (La Rioja) o Central Argentino (La Banda) Cantidad de equipos: 10

Centro 2 Tiro Federal (Morteros, Córdoba) Sarmiento (Leones, Córdoba) Racing (Córdoba, Córdoba) Alumni (Villa María, Córdoba) Las Palmas (Córdoba, Córdoba) Argentino Peñarol (Córdoba, Córdoba) Juventud Unida (Río Cuarto, Córdoba) Atenas (Río Cuarto, Córdoba) Banda Norte (Río Cuarto, Córdoba) Almirante Brown (Malagueño, Córdoba) Cantidad de equipos: 10

Norte ‘’A’’ Talleres (Perico, Jujuy) Mitre (Salta, Salta) Independiente (Hipólito Yrigoyen, Salta) Camioneros Argentinos del Norte (Salta, Salta) Defensores de Fraile Pintado (Fraile Pintado, Jujuy) Atlético Pellegrini (Salta, Salta) Tiro y Gimnasia (San Pedro, Jujuy) Deportivo Tabacal (El Tabacal, Salta) Los Cachorros (Salta, Salta) Cantidad de equipos: 9

Norte ‘’B’’ Central Norte (Salta, Salta) Almirante Brown (Lules, Tucumán) Progreso (Rosario de la Frontera, Salta) San Antonio (Ranchillos, Tucumán) Bella Vista (Tucumán, Tucumán) Sportivo Guzmán (Tucumán, Tucumán) Deportivo Lastenia (Lastenia, Tucumán) Atlético Amalia (Villa Amalia, Tucumán) Concepción FC (Concepción, Tucumán) Deportivo Aguilares (Aguilares, Tucumán) // Unión Guemes (General Guemes, Salta) Cantidad de equipos: 10

Litoral Norte ‘’A’’ San Martín (Formosa, Formosa) Atlético Laguna Blanca (Laguna Blanca, Formosa) Deportivo Fontana (Resistencia, Chaco) Argentinos del norte (Clorinda, Formosa) Juventud Unida (Charata, Chaco) Comercio (Santa Sylvina, Chaco) Huracán (Las Breñas, Chaco) Sol de América (Formosa, Formosa) 1ro de Mayo (Formosa, Formosa) Deportivo Alianza (Campo Largo, Chaco) Cantidad de equipos: 10

Litoral Norte ‘’B’’ Ferroviario (Corrientes, Corrientes) Villa Alvear (Resistencia, Chaco) Deportivo Madariaga (Paso de los Libres, Corrientes) Huracán (Goya, Corrientes) Resistencia Central (Resistencia, Chaco) Central Goya (Goya, Corrientes) Comunicaciones (Mercedes, Corrientes) Defensores (Puerto Vilelas, Chaco) Huracán (Montecarlo, Misiones) Cantidad de equipos: 9

Litoral Sur ‘’A’’ Deportivo Achirense (Colón, Entre Ríos) Belgrano (Paraná, Entre Riós) Libertad (Concordia, Entre Ríos) Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) Puerto General San Martín (PGSM, Entre Ríos) Colegiales (Concordia, Entre Ríos) Viale FBC (Viale, Entre Ríos) Arsenal (Viale, Entre Ríos) Santa María de Oro (Concordia, Entre Ríos) CAVE (Villa Elisa, Entre Ríos) Cantidad de equipos: 10

Litoral Sur ‘’B’’ Tiro Federal (Rosario, Santa Fe) Ben Hur (Rafaela, Santa Fe) San Jorge (Santa Fe, Santa Fe) 9 de Julio (Rafaela, Santa Fe) Sportivo Rivadavia (Venda Tuerto, Santa Fe) ADIUR (Rosario, Santa Fe) Coronel Aguirre (Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe) 2 Juventud Pueyrredón (Venado Tuerto, Santa Fe) Unión FC (Totoras, Santa Fe) 1 Cosmos FC (Santa Fe, Santa Fe)

Los equipos invitados hasta el momento

Pampeana Sur Costa Brava (General Pico, La Pampa) El Porvenir (San Clemente del Tuyú, Buenos Aires) Monumental (Trenque Lauquen, Buenos Aires) Racing (Olavarría, Buenos Aires) El León (General Madariaga, Buenos Aires) Independiente (San Cayetano, Buenos Aires)

Pampeana Norte ADIP (La Plata, Buenos Aires) CRIBA (La Plata, Buenos Aires) Colonial (Ferré, Buenos Aires) Viamonte FC (Los Toldos, Buenos Aires) Club Mercedes (Mercedes, Buenos Aires)

Cuyo 1 San Lorenzo (Rodeo, San Juan) San Martín (Rodeo, San Juan) Cuyo 2 La Libertad (Rivadavia, Mendoza)

Centro 2 Almirante Brown (Malagueño, Córdoba) Banda Norte (Río Cuarto, Córdoba) Litoral Norte 1° de Mayo (Formosa, Formosa) Comunicaciones (Mercedes, Corrientes) Deportivo Alianza (Campo Largo, Chaco) Defensores (Puerto Vilelas, Chaco) Huracan (Montecarlo, Misiones)

Litoral Sur Unión FC (Totoras, Santa Fe) 1 Cosmos FC (Santa Fe, Santa Fe) Santa María de Oro (Concordia, Entre Ríos) CAVE (Villa Elisa, Entre Ríos)