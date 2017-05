Paritaria docente: hubo acuerdo entre el gobierno y los gremios docentes

Tras una nueva reunión entre el ministro de Educación, Daniel Gutiérrez, el ministro de Gobierno, Gustavo Saadi, el subsecretario de Finanzas, Ariel Luna y los representantes de los gremios docentes, Mario Sánchez por ATECa, Juan Godoy por SUTECa, Nancy Agüero por UDA, Sergio Guillamondegui por SIDCA, Silvia Bustamante por SADOP, anoche se llegó a un acuerdo en la paritaria docente provincial 2017.

El acuerdo consta de los siguientes ítems:

1- Incrementar el valor del punto índice en un 20% no acumulativo en dos partes: 10% retroactivo al mes de febrero de 2017 (resultando el valor del punto índice $22, 34) y un 10% en el mes de agosto de 2017 (resultando el valor del punto índice a $24,37).

2- Otorgar un adicional no remunerativo, no bonificable de $600 para el cargo testigo “Maestro de grado jornada simple” a liquidar desde septiembre de 2017 según la forma de cálculo del adicional FDTA.

3- Incrementar a $500 el adicional por función jerárquica a directores y proporcional para el resto de los cargos jerárquicos hasta prosecretario del sistema educativo provincial a partir de febrero 2017 y a $1.000 a partir del mes de agosto 2017.

4- Otorgar un adicional por material didáctico proveniente de recursos nacionales de $110 desde febrero a julio y de $210 desde agosto a diciembre.

5- Garantizar el salario mínimo de $9.672 para el cargo testigo “Maestro de grado jornada simple” a partir del mes de febrero 2017, el cual se verá reflejado a través del ítem adicional paritaria nacional.

6- Si el índice de precios al consumidor nivel general publicado por el INDEC correspondiente al periodo comprendido entre enero de 2017 y diciembre 2017 supera el 24% se actualizará el punto índice.

7- Los docentes pertenecientes a establecimientos educativos de gestión estatal, percibirán el incremento acordado, de la siguiente manera: a) el día 24 de mayo se acreditará la deuda de los meses febrero y marzo de 2017 por planilla complementaria.

b) Con la liquidación del mes de mayo se liquidará el 10% correspondiente a dicho mes.

c) Con la liquidación del mes de junio de 2017, se abonará la deuda del mes de abril.

8- Los docentes pertenecientes a establecimientos educativos de gestión privada, percibirán el incremento acordado para los meses febrero, marzo y mayo de 2017 por planilla complementaria en la primera quincena del mes de junio 2017 y la deuda del mes de abril por planilla complementaria de la liquidación devengada del mes de junio a percibirse en el mes de julio.

9- Mantener las condiciones de contraprestación laboral de los maestros especiales, desde la toma de posesión del cargo, y no innovar hasta que en mesa paritaria se alcance una readecuación normativa de manera consensuada. Además, en los establecimientos educativos de gestión privada deberán adecuar la jornada laboral de los maestros especiales a la contraprestación de los maestros especiales de los establecimientos estatales.

10- Garantizar la continuidad de la paritaria educativa para el tratamiento de los temas pedagógicos educativos.