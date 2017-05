"Cuando Castro lo apuñaló a mi hermano no tenía nada en sus manos"

Esta mañana dio continuidad en la sala de la Cámara Penal Nº 1 el juicio Oral y Público que tiene en el banquillo de los acusados a Mauro Castro, quien está acusado de asesinar en mayo del año pasado a su cuñado, Diego Gordillo (22), con el paso de seis testigos. Para este viernes esta previstó que las partes expongan sus alegatos y posteriormente el tribunal dicte sentencia.

Sin lugar a duda los testimonios más importantes de la jornada fueron los de Agustina Oliva -viuda de Gordillo- y Rita del Carmén Gordillo, hermana del fallecido y pareja, al momento del hecho, del acusado, quienes coincidieron en relatar que al momento de recibir la puñalada mortal, la víctima no tenía nada en sus manos en tanto que el acusado, empuñaba una punta.

La primera en sentarse ante los jueces y recordar la fatidica mañana del 8 de mayo de 2016, fue la viuda de Gordillo, de 19 años de edad, quien tiene es madre de un niño de tan solo 1 año y seis meses de vida, hijo del fallecido.

La mujer, contó que Diego Gordillo se fue de su casa pasadas las 7:00 de la mañana porque había problema en la casa de su hermana, Rita. Lugar al que fue y encontró a Castro, con quien mantuvo fuerte discusiones por problemas familiares. Luego, recordó la testigo "ambos se tranquilizaron, pero volvieron a discutir y terminaron en la calle donde se trenzaron a golpes, yo los separe junto con mi cuñada". "En la pelea, Castro le clavo el cuchillo a mi pareja y yo lo ayude, el me dijo estoy bien nena, vamos, pero apenas camino unos pasos y se cayo. En eso se acercó Mauro -el imputado- y le decía a Rita que le apretará en el pecho, que le hiciera reanimación". A línea siguiente, la testigo recordó que cuando llego la policía Castro se fue, pero fue detenido.

En la parte final del debate, ingreso a la sala Rita del Carmén Gordillo, quien relató que en una oportunidad, en un "momento de bronca" indicó, Mauro Castro le había manifestado que un día iría a la casa de su familia con una pistola y los mataría a todos. "Siempre escuche estas cosas de la gente que hablaba en la calle. Mi familia no lo acepta a Mauro, con quien convivía, porque lo había amenazado una vez a mi hermano Daniel -mayor que Diego- con un machete en la puerta de su casa. Como yo quiero a mi familia porque es mi familia, le pedí a Mauro que se fuera de mi casa. El día 8 de mayo yo me levante y Mauro no estaba, llego después y quería dormir. Le pedí que se fuera porque tenía miedo que algo pasará pero el no se fue, Se metió al baño y se cortó los brazos, luego salió y me dijo que iba a dormir un rato y después iba a levantar el bolso y se iba a ir de la casa", inició su relato la testigo.

A parráfo siguiente, Gordillo señaló que "en eso llego mi hermano y grita de la vereda que saliera Mauro para que hablarán, pero no le respondí y cuando salí un rato despues llego mi hermano y le reclamó a Castro que porque andaba dienciendo que iba a matar a mi familia. Mauro le dijo que se fuera que el problema no era con él sino con mi otro hermano y comenzaron a discutir. En eso nos metimos con mi cuñada y los separmos. Despues se fueron al fondo y se sentaron en una tarina y hablaron, pero al rato volvieron a discutir cuando Mauro trato mal a mi hijo y mi hermano me lo recriminó".

Al referirse al momento del asesinato, la testigo recordó que estaban peleando en la calle, levantaban piedras y se las arrojaban y se pegaban golpes de puño, pero en un momento Mauro comenzó a "saltar" frente a mi hermano que no tenía nada en sus manos y luego de hacer tres ademanes contra el cuerpo de mi hermano, sacó un cuchillo creo que de la cintura o el bolsillo y lo apuñaló". A preguntas del fiscal, la testigo volvió a reiterar que al momento de ser apuñalado, su hermano, la víctima no tenía ningún elemento de defensa, más que sus manos.

Finalmente, tras escuchar a los seis testigos citados en la causa, el presidente del tribunal Fernando Esteban solicitó la conformidad del Ministerio Publico Fiscal, Dr. Javier Herrera y de la defensa del imputado, a cargo del Dr. Zelarayan, para introducir las pruebas y fijó para el día de mañana la exposición de los alegatos y posteriormente el dictado de sentencia.