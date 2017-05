Críticas del oficialismo por la posible prohibición a la candidatura de Córdoba

Tras las declaraciones que emitió hoy el juez Electoral, Guillermo Cerda, en las que manifestó que el padrón a utilizarse para las elecciones a intendente de Ancasti del próximo 4 de junio será el que tiene un corte 150 días antes de la elección y la consecuente imposibilidad de que Nancy Córdoba pueda postularse, el oficialismo criticó la decisión. El Ministro de Gobierno y Justicia, Gustavo Saadi, se mostró molesto con la resolución que establece cuál será la fecha de corte del padrón electoral. “Hay reuniones entre apoderados de los partidos y el Juez Electoral, en las que se acuerda una cosa y luego se decide otra. De hecho hubo una reunión el jueves pasado, en la que hay un acta en la que el propio juez deja absolutamente asentado que deberían incorporarse los que estuvieron en el padrón 2017, porque no se puede cercenar el derecho constitucional de elegir y ser elegido. Hoy ya parece otra postura absolutamente distinta” cuestionó. En cuanto a la teórica prohibición de que la candidata del oficialismo provincial pueda postularse al ejecutivo municipal Saadi fue contundente "Nancy Córdoba reúne todos los requisitos que establece la ley. Nosotros estábamos esperando la impugnación del Frente Cívico para presentar todas las pruebas para acreditar la residencia de ella. Que vivió y que vive allá” sostuvo. "Esta es una elección extraordinaria, porque si deberíamos aplicar todos los plazos de una elección ordinaria estarían todos vencidos. Hay una serie de irregularidades que me llaman la atención” culminó el ministro político del gobierno de Lucía Corpacci. Por su parte el diputado provincial y apoderado del FPV, Augusto Barros, también cuestionó la decisión del juez Electoral. “El juez aplica los plazos que son de una elección ordinaria, no hay plazos para una elección extraordinaria. Respecto a las candidaturas, los plazos se acortan por el tiempo en que se llevan a cabo" opinó. Barros incluso colocó a la decisión de Cerda como cercana a la proscripción. "El FPV se ha manifestado sosteniendo que el padrón debe ser actualizado, con el corte al 4 de junio para evitar que se produzca la imposibilidad de que algunos electores puedan ejercer su derecho. Estamos frente a un escalón previo a la proscripción" afirmó.

Cronograma electoral

El cronograma electoral establece que mañana vence el plazo para la presentación de alianzas, mientras que el lunes será el vencimiento para que las alianzas presenten sus candidatos. Si bien el FPV y el FCyS han realizado el lanzamiento de sus candidatos, cabe aclarar que hasta este momento el único partido que presentó formalmente una candidatura ante la Justicia Electoral es el Movimiento de Acción Provincial (MAP). El partido que conduce Ramón Saadi postula al ejecutivo municipal a la médica Teresa Zegarra Pino.