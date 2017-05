“Mi compromiso es con el Brasil, no renuncio”, aseguró Temer

El presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó este jueves por la tarde que no renunciará al cargo, y negó haber avalado el pago de sobornos, durante un pronunciamiento que hizo en el Palacio del Planalto.

Respecto de la investigación sobre las coimas que presuntamente autorizó el actual mandatario, se refirió a que “trajo de nuevo el fantasma de la crisis política todavía no dimensionadas”.

Michel Temer enfatizó que “no podemos tirar a la basura todo el trabajo hecho por el país, todo el inmenso esfuerzo de sacar el país de la mayor recesión”.

“Hoy el relato del empresario niega el contenido de las negociaciones”, explicó Temer durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo este jueves en horas de la tarde.

“Nunca autoricé a que se utilizara mi nombre de manera indebida, quiero dejar claro la investigación realizada por el Supremo Tribunal Federal serán las que van a cubrir todas las explicaciones, voy a demostrar no tener nada que ver con esos hechos”, enfatizó Temer.