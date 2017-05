"Siento la obligación de ser candidato"

El ex ministro de Interior y Transporte kirchnerista, Florencio Randazzo , confirmó su postulación a las elecciones legislativas de este año en un video que difundió el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis. "Siento que tengo la obligación de ser candidato", dijo en diálogo con el padre Pepe Di Paola.

"Después de escucharte a vos, a la gente que ha perdido el trabajo, los sectores que están mucho peor de lo que estaban, nosotros sentimos la obligación casi de ser candidato, porque tenemos un compromiso militante, porque somos tipos que abrazamos la republica con vocación de servicio", aseguró el dirigente.

Además, Randazzo criticó a la gestión de Mauricio Macri. "Sentimos que este es un gobierno absolutamente insensible, esta es la verdad", disparó.

En los últimos días, el ex ministro había difundido una serie de spots en los que recurrió a fragmentos de canciones para insistir en su pedido de que la interna del PJ se defina en las PASO. "Prefiero seguir tus pasos", canta Gustavo Cerati mientras las imágenes muestran a Randazzo arriba de trenes y saludando gente. En otro, Andrés Ciro canta que "ya es tiempo de empezar/paso a paso a caminar". Se repiten las escenas ferroviarias y aparecen los DNI.

La interna en el peronismo está cada día más caliente. Anoche, un grupo de intendentes no concurrieron al acto encabezado por Máximo Kirchner y su ausencia desató una crisis en el espacio. Los jefes comunales que pegaron el faltazo, entre ellos Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo) y Fernando Gray (Esteban Echeverría), a la reunión que se realizó anoche en el teatro Caras y Caretas se molestaron con la decisión de los organizadores de convocar -sin consultarlos- a Amado Boudou , Luis D'Elía y Gabriel Mariotto , entre otros.